[{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter javaslata a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak átírásáról nem segít a párkapcsolati erőszak áldozatain, a börtönökben dolgozók és a társadalom pedig csak nagyobb kockázatokkal nézne szembe a Magyar Helsinki Bizottság szerint.","shortLead":"A miniszter javaslata a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak átírásáról nem segít a párkapcsolati erőszak...","id":"20200129_Magyar_Helsinki_Bizottsag_felteteles_szabadlab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9d5753-a96d-4141-a4bf-05eff5851eec","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Magyar_Helsinki_Bizottsag_felteteles_szabadlab","timestamp":"2020. január. 29. 17:32","title":"Magyar Helsinki Bizottság: Mindenki rosszabbul jár, ha szigorítják a feltételes szabadulás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","shortLead":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","id":"20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6820facb-75e6-4986-bb5b-73b2836734eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","timestamp":"2020. január. 28. 16:11","title":"Az autópálya hídján terelt át egy román juhász több száz birkát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22daacaf-f7cd-4423-89a4-42ad91874d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok hadserege már nagyban teszteli azt az új tölténytípust, amely a víz alatt is elsüthető.","shortLead":"Az Egyesült Államok hadserege már nagyban teszteli azt az új tölténytípust, amely a víz alatt is elsüthető.","id":"20200128_tolteny_puskagolyo_loves_golyo_amerikai_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22daacaf-f7cd-4423-89a4-42ad91874d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47e7672-3817-4c9f-bf03-b08dcb4d9f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_tolteny_puskagolyo_loves_golyo_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. január. 28. 12:03","title":"Már tesztelik az újfajta töltényt, amellyel a víz alatt is ugyanúgy lehet lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez lesz a huszonkettedik alkalom. Nagy bejelentésekre számíthatunk.","shortLead":"Ez lesz a huszonkettedik alkalom. Nagy bejelentésekre számíthatunk.","id":"20200129_Februar_16an_tartja_evertekelojet_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b694b3-d012-4884-a86a-8fc77ae2c4d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Februar_16an_tartja_evertekelojet_Orban","timestamp":"2020. január. 29. 05:59","title":"Február 16-án tartja évértékelőjét Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Európai Unió nem akart a Huawei kitiltásáról dönteni, inkább áttolták a döntés meghozatalát a tagországokra.","shortLead":"A jelek szerint az Európai Unió nem akart a Huawei kitiltásáról dönteni, inkább áttolták a döntés meghozatalát...","id":"20200129_europai_unio_europai_bizottsag_5g_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe57346-764f-4ed7-b9b4-ab5f43e401ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_europai_unio_europai_bizottsag_5g_huawei","timestamp":"2020. január. 29. 19:03","title":"Újabb pofon Amerikának: az Európai Unió országai is beengedhetik a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal bekapcsolta végre a szolgáltatást, melynek érkezéséről közel két éve beszélt először Mark Zuckerberg alapító. Úgy tűnik, mától egy fokkal biztonságosabb rendszer a Facebook – de ehhez önnek is kattintania kell egy párat.","shortLead":"A közösségi oldal bekapcsolta végre a szolgáltatást, melynek érkezéséről közel két éve beszélt először Mark Zuckerberg...","id":"20200129_clear_history_off_facebook_activity_funkcio_elozmenyek_torlese_facebookon_kivuli_tevekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e688d8fc-96f7-4716-a88a-be8208010a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_clear_history_off_facebook_activity_funkcio_elozmenyek_torlese_facebookon_kivuli_tevekenyseg","timestamp":"2020. január. 29. 08:03","title":"Nyissa meg a Facebookot: 2 év ígérgetés után önnél is aktiválták a nyomeltüntetős funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd74217-d832-4959-8de4-a4886a2dd3cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó rálógott a villamos útvonalára, így egy időre megbénult az 51-es járat.","shortLead":"Az autó rálógott a villamos útvonalára, így egy időre megbénult az 51-es járat.","id":"20200128_a_nap_fotoja_szabalytalanul_parkolo_audi_a8_miatt_allt_a_budapesti_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fd74217-d832-4959-8de4-a4886a2dd3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea69834-65e6-4079-912c-372c414a0940","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_a_nap_fotoja_szabalytalanul_parkolo_audi_a8_miatt_allt_a_budapesti_villamos","timestamp":"2020. január. 28. 17:23","title":"A nap fotója: szabálytalanul parkoló Audi A8 miatt állt az 51-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fb6b92-7fbc-4a0d-bfbb-82f8a57e4798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hawaiin működő Inouye teleszkóp segítségével páratlan új fotók készültek a Naprendszer központi csillagáról.","shortLead":"A Hawaiin működő Inouye teleszkóp segítségével páratlan új fotók készültek a Naprendszer központi csillagáról.","id":"20200130_nap_felszin_kepek_inouye_teleszkop_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45fb6b92-7fbc-4a0d-bfbb-82f8a57e4798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91507ef6-9929-4bb1-a217-34bb4758145f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_nap_felszin_kepek_inouye_teleszkop_urkutatas","timestamp":"2020. január. 30. 09:33","title":"Soha nem látott képek jöttek a Nap felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]