Az új koronavírus terjedéséről olyanok is véleményt mondanak, akiktől ezt nem várnánk, és ebből mindannyian tanulhatunk. Így tett Bódi Sylvi is az Instagramon.

A szörfözés okán most épp Mikronéziából bejelentkező híresség az új koronavírus apropóján rögtön a bevándorláspolitika mélységeibe merül alá, és virtuálisan és jelképesen egyrészt megveregeti Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor vállát, másrészt erős szavazói üzenetet küld az utóbbinak, miszerint itt lenne az ideje a határok lezárásának a kínaiak előtt.

Sziasztok! Mi a helyzet otthon koronavírus ügyben? Ugye továbbra sincs fertőzött nálunk?! Gondolom Oroszország példáját követvén Magyarország is lezárta már a kínai turisták előtt a határt?! Legalábbis nagyon remélem… Ha anno a migránsokat is sikerült (eleinte nagyjából, aztán tényleg) nem beengedni, akkor remélem a kormány most is bölcsen jár el és megteszi a megfelelő óvintézkedéseket. Cukik a kis ferdeszemű kínaiak meg minden, de pont elegen élnek már az országunkban amúgy is, szóval bocsi, de köszi, nem kérünk belőlük többet.