[{"available":true,"c_guid":"a3aeda86-0931-4f40-8da3-160c34e1f132","c_author":"HVG360","category":"360","description":"10 év múlva már önvezető autók kerülgetik majd a csomagszállító drónokat – legalábbis erre számítanak a Duma Aktuál futuristái. Humoros jövőbetekintés Litkai Gergely vezetésével. ","shortLead":"10 év múlva már önvezető autók kerülgetik majd a csomagszállító drónokat – legalábbis erre számítanak a Duma Aktuál...","id":"20200210_Duma_Aktual_Elorejelzes_2030ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3aeda86-0931-4f40-8da3-160c34e1f132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed62f12-1be5-4869-bcc3-b8393b0b4efc","keywords":null,"link":"/360/20200210_Duma_Aktual_Elorejelzes_2030ra","timestamp":"2020. február. 10. 19:00","title":"Duma Aktuál: 2030-ra olyan drága lesz a banán, hogy becsipog majd a kasszánál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0ba977-47e3-4996-933c-c75121ec31c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Sorban állhatnak a hitelezők a szarvasi vasipari cég romjainál, miközben a gyárnak még egy fővárosi ingatlanja is van. A kávéfőzőket tovább gyártja egy cég, egy szemfüles dolgozó pedig még a bezárás előtt, legálisan megszerezte az egyik régi berendezést, ezen gyártana lámpákat. Van élet a „halálcsillag” után is.","shortLead":"Sorban állhatnak a hitelezők a szarvasi vasipari cég romjainál, miközben a gyárnak még egy fővárosi ingatlanja is van...","id":"20200211_szarvasi_vasipari_kavefozo_lampa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b0ba977-47e3-4996-933c-c75121ec31c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22de195c-534c-4233-8a65-014726924f9f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_szarvasi_vasipari_kavefozo_lampa","timestamp":"2020. február. 11. 15:00","title":"Az Andrássy úti ingatlan nem húzza ki a csávából a bedőlt szarvasi gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felülvizsgálják a budai várban található önkormányzati lakások bérleti díját, emelés jöhet.","shortLead":"Felülvizsgálják a budai várban található önkormányzati lakások bérleti díját, emelés jöhet.","id":"20200212_Bayer_Zsolt_akkor_is_marad_a_varban_ha_tobbet_kell_az_onkormanyzati_lakasaert_fizetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e922ac69-8ec8-4037-83dc-42bb040493ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Bayer_Zsolt_akkor_is_marad_a_varban_ha_tobbet_kell_az_onkormanyzati_lakasaert_fizetni","timestamp":"2020. február. 12. 07:32","title":"Bayer Zsolt akkor is marad a várban, ha többet kell az önkormányzati lakásáért fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a következő napokra sem tartogat semmi jót az időjárás.","shortLead":"És a következő napokra sem tartogat semmi jót az időjárás.","id":"20200211_idojaras_elorejelzes_februar_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bfca1c-2d89-4b19-b559-ad05a7fcbbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_idojaras_elorejelzes_februar_11","timestamp":"2020. február. 11. 06:15","title":"Ma is marad a szeles, viharos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dfde7a-9658-4197-a99c-46813d189628","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Az utóbbi időben kétszer is merészet lépett a Coca-Cola: először a meleg párokat bemutató Love is love kampánnyal, majd Schobert Norbert szülő nőket érintő megjegyzésére reagáló hirdetéseikkel. Szűcs Judittal, a Coca-Cola Magyarország Kft. kommunikációs vezetőjével és Kölcsei Gergely senior brand menedzserrel beszélgettünk arról, hogyan készülnek és milyen utóélete van ezeknek a kampányoknak.","shortLead":"Az utóbbi időben kétszer is merészet lépett a Coca-Cola: először a meleg párokat bemutató Love is love kampánnyal, majd...","id":"20200212_cocacola_marketing_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4dfde7a-9658-4197-a99c-46813d189628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e73bb2-d234-4cae-81e6-0e927f7f34c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_cocacola_marketing_interju","timestamp":"2020. február. 12. 12:00","title":"Schobert-kontra vagy Love is love – milyen reklám kell a magyaroknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b3789b-6568-47aa-b28c-79345e9ae671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat kapta a vasárnap esti díjátadó ceremónián Jojo Nyuszi című alkotásáért az ismert amerikai színész és rendező Taika Waititi. Megragadta az alkalmat, hogy az Apple-nek is odaszúrjon.","shortLead":"A legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat kapta a vasárnap esti díjátadó ceremónián Jojo Nyuszi című...","id":"20200210_taika_waititi_apple_billentyuzet_oscar_gala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28b3789b-6568-47aa-b28c-79345e9ae671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8f3807-772c-48a0-9620-780a030d297b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_taika_waititi_apple_billentyuzet_oscar_gala","timestamp":"2020. február. 10. 17:03","title":"Az Apple is szóba került az Oscar-díj-átadón, és nem pozitív értelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 4-re készült Spider-Man alkotói innentől hivatalosan is Sony-alkalmazottnak számítanak, a céget ugyanis felvásárolta a japán óriás. Nagyon sokba kerültek.","shortLead":"A PlayStation 4-re készült Spider-Man alkotói innentől hivatalosan is Sony-alkalmazottnak számítanak, a céget ugyanis...","id":"20200212_sony_playstation_insomniac_games_felvasarlas_spider_man_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7db681a-40aa-405c-a336-8d47a3a6356c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_sony_playstation_insomniac_games_felvasarlas_spider_man_videojatek","timestamp":"2020. február. 12. 12:03","title":"Nem elírás: 70 milliárd forintot fizetett a Sony egy játékfejlesztői csapatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkosságban felbujtással vádolt Gyárfás Tamás kedden kezdett védőbeszédbe, az első tárgyalási nap fél 4-ig tartott. A bíró szerint ha ilyen tempóban haladnak, négy nap is kellhet Gyárfásnak ahhoz, hogy vallomása végére érjen.","shortLead":"A Fenyő-gyilkosságban felbujtással vádolt Gyárfás Tamás kedden kezdett védőbeszédbe, az első tárgyalási nap fél 4-ig...","id":"20200211_Gyarfas_Tamas_vedobeszede__eloben_a_birosagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f8fe57-2228-4e89-bcc4-a45914c0b161","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Gyarfas_Tamas_vedobeszede__eloben_a_birosagrol","timestamp":"2020. február. 11. 10:16","title":"Öt órán át bizonygatta Gyárfás, hogy nem utálta Fenyőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]