[{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jeff Bezos a Warner-birtokot vásárolta meg 165 millió dollárért.","shortLead":"Jeff Bezos a Warner-birtokot vásárolta meg 165 millió dollárért.","id":"20200213_52_milliardert_vett_ingatlant_az_Amazon_tulajdonosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d3fe61-25b2-4066-b7b4-a07b103d1380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_52_milliardert_vett_ingatlant_az_Amazon_tulajdonosa","timestamp":"2020. február. 13. 09:52","title":"52 milliárdért vett ingatlant az Amazon tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 1310-en haltak meg a vírus miatt és a hatóságok 48,2 ezer fertőzöttről tudnak. A koronavírus elleni védőoltást 3-4 hónapon belül tudják elkezdeni.","shortLead":"Már 1310-en haltak meg a vírus miatt és a hatóságok 48,2 ezer fertőzöttről tudnak. A koronavírus elleni védőoltást 3-4...","id":"20200213_Koronavirus_egy_nap_alatt_242en_haltak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5942249-5149-4d2b-b980-72f375da23ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_egy_nap_alatt_242en_haltak_meg","timestamp":"2020. február. 13. 05:02","title":"Koronavírus: egy nap alatt 242-en haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Forintban kifejezve szinte elképzelhetetlenül nagy összeget (80 milliárd dollárt) fizetett eddig a Google azoknak, akik appokat fejlesztettek számára. Az Apple azonban még rajta is túltett.","shortLead":"Forintban kifejezve szinte elképzelhetetlenül nagy összeget (80 milliárd dollárt) fizetett eddig a Google azoknak, akik...","id":"20200212_google_apple_kifizetesek_fejlesztoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd070a3b-06c1-48be-a1b4-631766306853","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_google_apple_kifizetesek_fejlesztoknek","timestamp":"2020. február. 12. 10:03","title":"Google, Apple: dőlnek a milliárdok a fejlesztőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti tofugyárat.","shortLead":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti...","id":"20200212_nebih_tofu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd12d5-16bf-4d9d-b08f-ef42e106e853","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_nebih_tofu","timestamp":"2020. február. 12. 10:13","title":"Rágcsálóürülékkel teli tofugyárat záratott be a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég felállított amerikai űrhaderő folyamatosan figyelemmel kíséri az USA 245 nevű műholdat követő két orosz szatellit mozgását.","shortLead":"A nemrég felállított amerikai űrhaderő folyamatosan figyelemmel kíséri az USA 245 nevű műholdat követő két orosz...","id":"20200213_orosz_muhold_usa_245_kozmosz_2542_kemkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f50e42-f10a-4286-9862-8cbca7add4ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_orosz_muhold_usa_245_kozmosz_2542_kemkedes","timestamp":"2020. február. 13. 09:03","title":"Már két orosz műhold tapadt rá egy amerikai szatellitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből viszont az is kiderül, mit jelent ez az érték a gyakorlatban.","shortLead":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből...","id":"20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1999456-ec65-422c-b201-de823abbb09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","timestamp":"2020. február. 12. 13:03","title":"Videó: erre képes a Samsung Galaxy S20 Ultra 100x-os zoomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf9647-95d8-45b3-badc-088cc7990d1b","c_author":"Molnár Tamás Levente (KKI)","category":"360","description":"A CDU türingiai botrányát nem a szélsőjobboldali AfD kavarta, a német konzervatívok problémái belső konfliktusaikból erednek. Molnár Tamás Levente, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójának elemzése.","shortLead":"A CDU türingiai botrányát nem a szélsőjobboldali AfD kavarta, a német konzervatívok problémái belső konfliktusaikból...","id":"20200213_A_nemet_konzervativok_hazilag_keszult_problemairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf9647-95d8-45b3-badc-088cc7990d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e975712a-12d9-4b07-b4dd-7ae0d3632e26","keywords":null,"link":"/360/20200213_A_nemet_konzervativok_hazilag_keszult_problemairol","timestamp":"2020. február. 13. 13:00","title":"Merkeléknek most azt kell megenniük, amit maguknak főztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","shortLead":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","id":"20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09451b2-cb64-4ade-a3f1-966d0ed173dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","timestamp":"2020. február. 11. 19:28","title":"Influenza: kiterjesztették a látogatási tilalmat a Honvédkórház három telephelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]