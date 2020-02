Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap nagy részében napos, száraz idő lesz.","shortLead":"A nap nagy részében napos, száraz idő lesz.","id":"20200212_Csutortokon_veszit_erejebol_a_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb54862-a9f3-4a50-857f-34ad63925f67","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Csutortokon_veszit_erejebol_a_szel","timestamp":"2020. február. 12. 16:45","title":"Csütörtökön veszít erejéből a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f8c7a2-4581-4cd4-b699-ca8c37309d3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai cég nem teljesen kívülállóként akar betörni a villámgyors autók piacára, igaz eddig inkább 3D-s nyomtatásban jeleskedtek. ","shortLead":"A kaliforniai cég nem teljesen kívülállóként akar betörni a villámgyors autók piacára, igaz eddig inkább 3D-s...","id":"20200212_czinger_21_c_genfi_autoszalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91f8c7a2-4581-4cd4-b699-ca8c37309d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1618a5-3efd-4faf-ae44-b43ae14b6e82","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_czinger_21_c_genfi_autoszalon","timestamp":"2020. február. 13. 04:15","title":"A 21. század új hiperautóját ígéri egy ismeretlen garázscég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7dfabc-51af-4897-a32e-bdc5958d975d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A véletlennek köszönhető, hogy ma legalább valami tudásunk van arról, hogy mit tettek Judy Garlanddal a filmipar hatalmasai. Hollywood most egy Oscarral díjazta a tragikus sorsú színésznő szerepéért Reneé Zellwegert. Judy Garland életével és halálával viszont még nem számolt el.","shortLead":"A véletlennek köszönhető, hogy ma legalább valami tudásunk van arról, hogy mit tettek Judy Garlanddal a filmipar...","id":"20200212_Hollywood_tulajdonkeppen_a_sajat_mocskat_dijazta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7dfabc-51af-4897-a32e-bdc5958d975d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d1af79-c392-416b-a178-b1ac69004ac1","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Hollywood_tulajdonkeppen_a_sajat_mocskat_dijazta","timestamp":"2020. február. 12. 20:00","title":"Hollywood tulajdonképpen a saját mocskát díjazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6395ed1b-d2ef-4533-853e-a673a596ac74","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A tanácsadó pszichológusok akár egy évre is börtönbe kerülhetnek, ha egy elégedetlen páciens feljelenti őket. Február 15-től törvény mondja ki: pszichoterápiát csak egészségügyi végzettséggel, szakvizsgával lehet tartani. Az új törvény úgy fenyeget elzárással, hogy olyan alapvető kérdésre nem ad választ, hol húzódik a pszichoterápia határa. ","shortLead":"A tanácsadó pszichológusok akár egy évre is börtönbe kerülhetnek, ha egy elégedetlen páciens feljelenti őket. Február...","id":"20200214_Ugy_hoztak_torvenyt_a_kuruzslok_ellen_hogy_epp_az_o_mukodesuk_maradhat_zavartalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6395ed1b-d2ef-4533-853e-a673a596ac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262fe5a0-fb3c-4ce5-afaf-9a9f7846200d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Ugy_hoztak_torvenyt_a_kuruzslok_ellen_hogy_epp_az_o_mukodesuk_maradhat_zavartalan","timestamp":"2020. február. 14. 12:00","title":"Úgy hoztak törvényt a kuruzslók ellen, hogy épp az ő működésük maradhat zavartalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Uszítás miatt vizsgálódnak.","shortLead":"Uszítás miatt vizsgálódnak.","id":"20200213_Nyomoz_a_rendorseg_Niedermuller_Peter_kijelentese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2bb42a-adfd-40c8-a463-ec03022dbaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Nyomoz_a_rendorseg_Niedermuller_Peter_kijelentese_miatt","timestamp":"2020. február. 13. 16:19","title":"Nyomoz a rendőrség Niedermüller Péter kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak lehetőséget az uniós jogszabályok, viszont határvédelemre több mint 45 milliárd forintot kaptunk. ","shortLead":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak...","id":"20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff67e4a-5c6b-48ed-9325-34d8f5fc1a79","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","timestamp":"2020. február. 13. 17:58","title":"Kerítésre nem is kaphatunk pénzt, határvédelemre viszont 45 milliárdot küldött Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Kínából érkező nőnél diagnosztizálták a betegséget. ","shortLead":"Egy Kínából érkező nőnél diagnosztizálták a betegséget. ","id":"20200212_Londonban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0665d43b-d19a-48ed-bdb1-fe01eb972369","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Londonban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 20:38","title":"Londonban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29 forintot is kértek egy euróért.","shortLead":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29...","id":"20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a97af-f42a-4aa9-8869-ddf478bef959","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","timestamp":"2020. február. 12. 17:05","title":"340 forint fölött az euró árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]