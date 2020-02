Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl kevesen érdeklődtek.","shortLead":"Túl kevesen érdeklődtek.","id":"20200214_erdeklodo_tuntetes_Orban_beszede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a1fe0c-068f-4693-8445-7d9f30033bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_erdeklodo_tuntetes_Orban_beszede","timestamp":"2020. február. 14. 15:00","title":"Mégsem tüntetnek Orbán ellen az évértékelő alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b009a185-5c57-442b-9d37-ce7c7e9092ba","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A pedagógusok útban az Emmi felé elmondták, hogy mit gondolnak az új NAT-ról.","shortLead":"A pedagógusok útban az Emmi felé elmondták, hogy mit gondolnak az új NAT-ról.","id":"20200214_Halas_vagyok_Orban_Viktornak_hogy_kicsit_felrazta_a_pedagogusokat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b009a185-5c57-442b-9d37-ce7c7e9092ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded83b54-61a9-42cd-aa2d-0b960276b583","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Halas_vagyok_Orban_Viktornak_hogy_kicsit_felrazta_a_pedagogusokat__video","timestamp":"2020. február. 14. 20:41","title":"\"Hálás vagyok Orbán Viktornak, hogy kicsit felrázta a pedagógusokat\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet az estére. Közös bennük, hogy fantasztikus vagy spirituális fordulattal próbálnak magyarázatot adni a szerelem komplex érzéseire. \"Hogy lehet, hogy soha életemben nem találkoztam még ezzel a lánnyal/fiúval, mégis olyan, mint ha ezer éve ismerném őt?” “Miért érzem a közelségét, ha fizikailag nincs is mellettem?” Ismerős benyomások? A válaszokat örökléttől szenvedő, időkapukra bukkanó, nem ritkán önző és soviniszta főhőseink adják, akiket végül megváltoztat a szerelem. ","shortLead":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet...","id":"20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ca37f2-11e9-4c12-adee-8b25394ae33d","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","timestamp":"2020. február. 14. 20:00","title":"Százszor inkább a szerelem, mint egyszer az öröklét – nosztalgiafilmek Valentin-napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad218d36-452f-45dc-94d2-94ae0b8027a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság egyúttal elrendelte a jogerősen kiszabott 15 éves büntetésének félbeszakítását.","shortLead":"A bíróság egyúttal elrendelte a jogerősen kiszabott 15 éves büntetésének félbeszakítását.","id":"20200214_Prisztasgyilkossag_felmentettek_a_masodrendu_vadlottat_az_emberoles_vadja_alol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad218d36-452f-45dc-94d2-94ae0b8027a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7123044-1630-4711-a0d0-19c9aec18708","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Prisztasgyilkossag_felmentettek_a_masodrendu_vadlottat_az_emberoles_vadja_alol","timestamp":"2020. február. 14. 17:25","title":"Prisztás-gyilkosság: felmentették a másodrendű vádlottat az emberölés vádja alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor megkeresésére azt közölték, még most dolgozzák ki a program részleteit.","shortLead":"Az Mfor megkeresésére azt közölték, még most dolgozzák ki a program részleteit.","id":"20200214_meg_nem_dontott_a_kormany_mely_korhazak_lesznek_a_befutok_a_140_milliardos_festesi_projektben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f4e9a2-0401-4d0f-935b-178e7c0282ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_meg_nem_dontott_a_kormany_mely_korhazak_lesznek_a_befutok_a_140_milliardos_festesi_projektben","timestamp":"2020. február. 14. 15:14","title":"Még nem döntött a kormány, hogy melyik kórházakat festik ki a 140 milliárdos programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","shortLead":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","id":"20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0693deed-ad99-4bfe-b6ef-dddcd7eef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","timestamp":"2020. február. 15. 17:37","title":"Mark Zuckerberg: Nem a közösségi média a társadalmi megosztottság okozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"","category":"itthon","description":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is, hogy a polgármester ezután elnézést kért, és azt mondta: bekapcsolva maradt a mikrofonja, a megjegyzését saját magának szánta.","shortLead":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is...","id":"20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348f7433-088e-417e-a2a5-73158f9d3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","timestamp":"2020. február. 16. 08:55","title":"Lehülyézte Baranyi Krisztina a Fidesz frakcióvezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce38fe6e-e17f-4137-8187-811ea4a1dc56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utcára vonultak a tanárok pénteken.","shortLead":"Utcára vonultak a tanárok pénteken.","id":"20200214_Tuntet_a_PDSZ_a_NAT_es_a_szakkepzesi_torveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce38fe6e-e17f-4137-8187-811ea4a1dc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5597c270-b3b6-4f10-a4c7-44e1c5422659","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Tuntet_a_PDSZ_a_NAT_es_a_szakkepzesi_torveny_ellen","timestamp":"2020. február. 14. 17:49","title":"Tüntetett a PDSZ a NAT és a szakképzési törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]