[{"available":true,"c_guid":"ff189e6e-b83a-4e02-b76c-578275368700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök riadót fújt a klímavészhelyzet miatt.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök riadót fújt a klímavészhelyzet miatt.","id":"20200216_klimavedelem_orban_evertekelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff189e6e-b83a-4e02-b76c-578275368700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993249d2-71e9-4383-8342-48a582336581","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_klimavedelem_orban_evertekelo","timestamp":"2020. február. 16. 16:03","title":"Orbán bejelentette a klímavédelmi akciótervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd50b977-8fdd-4474-bbdf-e5eb2ead9e54","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az NDK-ban még az apróhirdetési újság is tükrözte 1990 elején, hogy nagy változások zajlanak. És a maga teljes valójában eljött a paradicsom, ez lett sorozatunk címe is. De hogy jön ide a kék csempe?\r

","shortLead":"Az NDK-ban még az apróhirdetési újság is tükrözte 1990 elején, hogy nagy változások zajlanak. És a maga teljes...","id":"20200215_kaufhalle_honecker_zweitehand__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_15","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd50b977-8fdd-4474-bbdf-e5eb2ead9e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3e0a0c-d8a2-4ddb-a73c-5ff83a863008","keywords":null,"link":"/360/20200215_kaufhalle_honecker_zweitehand__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_15","timestamp":"2020. február. 15. 17:00","title":"Trabant és szexpartner nyugatnémet márkáért – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","shortLead":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","id":"20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7d9f13-8158-467e-83c4-9c716fa85b93","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","timestamp":"2020. február. 16. 17:59","title":"Megkezdték az amerikaiak kimentését az karanténba zárt óceánjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csőzik László, Érd polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a város kiszállna az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar kézilabdacsapatának finanszírozásából. ","shortLead":"Csőzik László, Érd polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a város kiszállna az elmúlt évek egyik legsikeresebb...","id":"20200216_Nem_adna_mar_szazmilliokat_Erd_a_kezicsapatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd698816-e47d-4df4-af4b-bbcb1f9a9297","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Nem_adna_mar_szazmilliokat_Erd_a_kezicsapatnak","timestamp":"2020. február. 16. 12:27","title":"Nem adna már százmilliókat Érd a kézicsapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha egy ciklonnak nevet adnak, az nem sok jót jelez előre – Dennis először a Brit-szigeteket éri el.","shortLead":"Ha egy ciklonnak nevet adnak, az nem sok jót jelez előre – Dennis először a Brit-szigeteket éri el.","id":"20200215_Ujabb_eletveszelyes_vihar_soporhet_vegig_Europan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2c2903-3b14-49a5-a2a4-8f8cb3de1ef8","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Ujabb_eletveszelyes_vihar_soporhet_vegig_Europan","timestamp":"2020. február. 15. 15:50","title":"Újabb életveszélyes vihar söpörhet végig Európán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67674b4-1c7d-44cf-8be9-32c34229e80d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A Grúziát fél éve megbénító politikai válság közepette a polgárok többsége elfordult a jelenlegi elittől, és újra megmentőre vár. Ahogy a múltban, jelentkező most is akadt.","shortLead":"A Grúziát fél éve megbénító politikai válság közepette a polgárok többsége elfordult a jelenlegi elittől, és újra...","id":"202007__forrongo_gruzia__helyi_trump__utalt_partok__herceg_hofeher_paripan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67674b4-1c7d-44cf-8be9-32c34229e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79352f6c-81ce-438b-80a1-1dbbdd2d969d","keywords":null,"link":"/360/202007__forrongo_gruzia__helyi_trump__utalt_partok__herceg_hofeher_paripan","timestamp":"2020. február. 15. 16:00","title":"Grúziában új messiást várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A személyautó két utasa szörnyethalt.","shortLead":"A személyautó két utasa szörnyethalt.","id":"20200216_Halalos_vonatbaleset_tortent_Kecskemeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c957677e-171d-467a-a1a9-c336640d4f80","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Halalos_vonatbaleset_tortent_Kecskemeten","timestamp":"2020. február. 16. 10:50","title":"Autó és vonat ütközött, ketten meghaltak Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40db2eec-35b7-477a-afcb-1adf8e6ef7f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK, az MSZP, a Jobbik és a Momentum is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel. \r

