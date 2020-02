Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","shortLead":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","id":"20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba9648-3ba0-472d-9948-4a3183c94da4","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","timestamp":"2020. február. 16. 10:45","title":"Nagyapjuk légfegyverével lőtte meg testvérét egy 15 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065553e2-2901-4435-ad6a-c89d8df1ba32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kálló Gergely több mint ezer vokssal vezet a szavazólapok nagyjából felének feldolgozása után. ","shortLead":"Kálló Gergely több mint ezer vokssal vezet a szavazólapok nagyjából felének feldolgozása után. ","id":"20200216_dunaujvaros_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_kallo_gergely_molnar_tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=065553e2-2901-4435-ad6a-c89d8df1ba32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6df66a-e4e1-42fe-b81a-5b3519bba328","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_dunaujvaros_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_kallo_gergely_molnar_tibor","timestamp":"2020. február. 16. 19:52","title":"Az ellenzék jelöltje vezet Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c90936-b198-4d04-b06e-c47d8c46f575","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"90 évesen is olykor naponta 10 órán keresztül dolgozik a Kossuth-díjas festőművész, aki a HVG-nek adott interjújában mesélt a felmenőitől kapott örökségéről és a külföldi emigrációban töltött évtizedeiről is. Szerinte a jelenlegi hazai politikai vezetésnek nagyobb érdeklődést kellene mutatnia a tudományok és a művészetek iránt. Portréinterjú Konok Tamással.","shortLead":"90 évesen is olykor naponta 10 órán keresztül dolgozik a Kossuth-díjas festőművész, aki a HVG-nek adott interjújában...","id":"202007_konok_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c90936-b198-4d04-b06e-c47d8c46f575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da16a4a8-46c4-48ef-a4dd-35e82bf4bf7c","keywords":null,"link":"/360/202007_konok_tamas","timestamp":"2020. február. 16. 16:00","title":"Konok Tamás: \"A láthatatlant akartam láthatóvá tenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma az északi féltekén az évszázad végére még akkor is, ha sikerül teljesíteni a párizsi klímaegyezmény céljait – állapította meg egy új tanulmány.","shortLead":"Négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma az északi féltekén az évszázad végére még akkor is, ha sikerül...","id":"20200217_extremmeleg_napok_szama_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6b20c4-5db0-40f5-8f73-4cac1ccc8141","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_extremmeleg_napok_szama_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2020. február. 17. 00:03","title":"Rossz hír jött, négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jemenben 2014 óta dúl polgárháború.","shortLead":"Jemenben 2014 óta dúl polgárháború.","id":"20200215_Tobb_civilt_oltek_meg_egy_szaudi_harci_gep_lelovese_utani_megtorlasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1597d10d-e766-4e1c-8209-6ae45c07ca67","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Tobb_civilt_oltek_meg_egy_szaudi_harci_gep_lelovese_utani_megtorlasban","timestamp":"2020. február. 15. 21:30","title":"Több civilt öltek meg egy szaúdi harci gép lelövése utáni megtorlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bd3f3e-adbc-402b-9359-a858f3b5d2f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök telefonbeszélgetésének fő témája az illegális migráció volt.","shortLead":"Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök telefonbeszélgetésének fő témája az illegális migráció volt.","id":"20200217_donald_trump_orban_viktor_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44bd3f3e-adbc-402b-9359-a858f3b5d2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a10748-dd89-4f46-b1ec-aaafcfd626dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_donald_trump_orban_viktor_targyalas","timestamp":"2020. február. 17. 15:36","title":"Donald Trumppal tárgyalt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A skandináv országot végül Ulrikke Brandstorp énekesnő fogja képviselni az Attention című számmal.","shortLead":"A skandináv országot végül Ulrikke Brandstorp énekesnő fogja képviselni az Attention című számmal.","id":"20200217_Norvegia_majdnem_a_Meleg_vagyok_cimu_dalt_kuldte_az_Euroviziora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b13ae2-c821-4026-93c2-c287baec64b0","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Norvegia_majdnem_a_Meleg_vagyok_cimu_dalt_kuldte_az_Euroviziora","timestamp":"2020. február. 17. 10:45","title":"Norvégia majdnem a „Meleg vagyok” című dalt küldte az Eurovízióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a61e29-2d7b-46e5-aa6b-cea71396d440","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új veszély fenyegeti a kenyai Ruma Nemzeti Parkban élő keskenyszájú orrszarvúkat: az antibiotikum-rezisztencia, amelynek oka a kutatók szerint az antibiotikum féktelen használata mind az emberek, mind a haszonállat-állomány körében a kelet-afrikai országban.","shortLead":"Új veszély fenyegeti a kenyai Ruma Nemzeti Parkban élő keskenyszájú orrszarvúkat: az antibiotikum-rezisztencia...","id":"20200216_antibiotikum_rezisztencia_keskenyszaju_orrszarvuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a61e29-2d7b-46e5-aa6b-cea71396d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe1e25b-4da0-4df9-989c-3427e863cf36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_antibiotikum_rezisztencia_keskenyszaju_orrszarvuk","timestamp":"2020. február. 16. 14:03","title":"Az antibiotikum-rezisztencia veszélyezteti az egyébként is nehéz helyzetben lévő orrszarvúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]