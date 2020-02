Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvan a vírus első tajvani áldozta, egy újabb megbetegedéssel tucatnyira emelkedett a fertőzöttek száma Franciaországban.","shortLead":"Megvan a vírus első tajvani áldozta, egy újabb megbetegedéssel tucatnyira emelkedett a fertőzöttek száma...","id":"20200216_Tovabb_tombol_a_Koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d4a64-65cd-4d72-b063-6207eac423d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Tovabb_tombol_a_Koronavirus","timestamp":"2020. február. 16. 16:39","title":"Koronavírus: újabb országban halt meg olyan beteg, aki nem is járt Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0a9b5b-b4d1-49d4-88b4-c7eb42c9a6f2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szimbolizáció, sűrítés és a többi, amitől álmaink filmnek tűnnek. ","shortLead":"Szimbolizáció, sűrítés és a többi, amitől álmaink filmnek tűnnek. ","id":"20200216_Igy_rakja_ossze_az_agyunk_az_almainkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d0a9b5b-b4d1-49d4-88b4-c7eb42c9a6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0282409a-861c-4ddc-8385-564c7a69ad0e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200216_Igy_rakja_ossze_az_agyunk_az_almainkat","timestamp":"2020. február. 16. 20:15","title":"Így rakja össze az agyunk az álmainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","shortLead":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","id":"20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5445b35-d8bf-435a-93c5-b096aa7d0fdb","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","timestamp":"2020. február. 17. 13:18","title":"A színpadon kellett újraéleszteni egy énekest egy Baranya megyei fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab2940d-1df4-490e-a164-d61a4d413ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Új-Zélandon árult szendvics alaposan megosztotta az embereket.","shortLead":"Az Új-Zélandon árult szendvics alaposan megosztotta az embereket.","id":"20200217_Sult_krumplival_toltott_hamburgert_dobtak_piacra_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fab2940d-1df4-490e-a164-d61a4d413ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bd6af0-b2e2-4a71-9683-6799702af1bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Sult_krumplival_toltott_hamburgert_dobtak_piacra_UjZelandon","timestamp":"2020. február. 17. 12:46","title":"Csak sült krumplival töltött hamburgert dobott piacra a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065553e2-2901-4435-ad6a-c89d8df1ba32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kálló Gergely több mint ezer vokssal vezet a szavazólapok nagyjából felének feldolgozása után. ","shortLead":"Kálló Gergely több mint ezer vokssal vezet a szavazólapok nagyjából felének feldolgozása után. ","id":"20200216_dunaujvaros_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_kallo_gergely_molnar_tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065553e2-2901-4435-ad6a-c89d8df1ba32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6df66a-e4e1-42fe-b81a-5b3519bba328","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_dunaujvaros_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_kallo_gergely_molnar_tibor","timestamp":"2020. február. 16. 19:52","title":"Az ellenzék jelöltje vezet Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha a gyerekek a korai éveikben nem kapják meg, amire szükségük van, könnyen beleragadhatnak a folytonos figyelemfelkeltés állapotába. Ez pedig idegesítővé válhat nekünk – és a többi felnőttnek is. Philippa Perry brit pszichoterapeuta tanácsai ennek elkerülésére.","shortLead":"Ha a gyerekek a korai éveikben nem kapják meg, amire szükségük van, könnyen beleragadhatnak a folytonos...","id":"20200216_A_gyereket_a_szulok_teszik_idegesitove_Hogyan_lepjunk_ki_az_ordogi_korbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b807c5-dedd-4900-b192-9bc3f628f593","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200216_A_gyereket_a_szulok_teszik_idegesitove_Hogyan_lepjunk_ki_az_ordogi_korbol","timestamp":"2020. február. 16. 19:15","title":"A gyereket a szülők teszik idegesítővé. Hogyan lépjünk ki az ördögi körből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"31 gyerek és 10 nevelő volt a kigyulladt bölcsődében, egyiküknek sem lett baja.","shortLead":"31 gyerek és 10 nevelő volt a kigyulladt bölcsődében, egyiküknek sem lett baja.","id":"20200217_Tuz_miatt_kiuritettek_egy_kispesti_bolcsodet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1962a88-2563-4378-bb48-f327905a40f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Tuz_miatt_kiuritettek_egy_kispesti_bolcsodet","timestamp":"2020. február. 17. 12:15","title":"Tűz miatt kiürítettek egy kispesti bölcsődét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai után a diákok is a tiltakozásukat fejezték ki az új Nemzeti alaptanterv ellen.","shortLead":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai után a diákok is a tiltakozásukat fejezték ki az új Nemzeti alaptanterv...","id":"20200218_nemzeti_alaptanterv_tiltakozas_diakok_gimnazistak_nat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0163585d-4d54-4ae9-9d58-3470cb9f91f3","keywords":null,"link":"/elet/20200218_nemzeti_alaptanterv_tiltakozas_diakok_gimnazistak_nat","timestamp":"2020. február. 18. 09:30","title":"Az iskolaudvaron tiltakoztak a berzsenyis diákok a NAT ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]