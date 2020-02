Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármester szerint stresszes foglalkozás az övék, állandó készenlétet, rendszerességet igényel. Azt még nem tudja, hogy utóda, Karácsony Gergely ezt érzékeli-e már.","shortLead":"A volt főpolgármester szerint stresszes foglalkozás az övék, állandó készenlétet, rendszerességet igényel. Azt még nem...","id":"20200217_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32cba81-af3b-4577-baae-95347af28db2","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_karacsony_gergely","timestamp":"2020. február. 17. 20:57","title":"Tarlós: Ez volt az első kampány, amit kiengedtem a kezemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük a Galaxy S20-ak háttérképeit, és akár a saját telefonunkat díszíthetjük velük.","shortLead":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük...","id":"20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ada4ca-d845-4f8f-8e2e-4ef8d9edd51b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","timestamp":"2020. február. 18. 11:03","title":"Legyen olyan a telefonja, mint a Galaxy S20: innen tölthet le háttérképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az anyag a mesterséges intelligencia térhódításával jelentkező technikai és a humán-tudomány területére tartozó kérdésekre keres választ.","shortLead":"Az anyag a mesterséges intelligencia térhódításával jelentkező technikai és a humán-tudomány területére tartozó...","id":"20200217_mesterseges_intelligencia_strategia_itm_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e0b592-643a-4460-9b9c-bbd21e8061dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_mesterseges_intelligencia_strategia_itm_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. február. 17. 21:23","title":"Már mesterségesintelligencia-stratégiája is van Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezer kamiont és buszt ellenőriztek a múlt héten, minden negyediknél találtak valami problémát.","shortLead":"Több ezer kamiont és buszt ellenőriztek a múlt héten, minden negyediknél találtak valami problémát.","id":"20200218_833_teheruto_es_buszsofort_meszeltek_le_a_rendorok_egy_het_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7697362-8d1f-4785-852e-d3ec0d55ca18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_833_teheruto_es_buszsofort_meszeltek_le_a_rendorok_egy_het_alatt","timestamp":"2020. február. 18. 13:54","title":"833 szabálytalankodó teherautóst és buszsofőrt csíptek el a rendőrök egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f943bf06-de84-4959-83a5-1d909ae18ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4 másodperc körüli 0-100-as gyorsulás nemcsak egy kombitól, hanem még egy sportkupétól is becsülendő lenne.","shortLead":"A 4 másodperc körüli 0-100-as gyorsulás nemcsak egy kombitól, hanem még egy sportkupétól is becsülendő lenne.","id":"20200219_sportkombi_a_javabol_530_loeros_lett_az_uj_audi_rs4_abt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f943bf06-de84-4959-83a5-1d909ae18ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec722b-c029-49f6-908d-81b54b43f064","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_sportkombi_a_javabol_530_loeros_lett_az_uj_audi_rs4_abt","timestamp":"2020. február. 19. 06:41","title":"Sportkombi a javából: 530 lóerős lett az új Audi RS4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2049b-7bfb-40ae-9f01-b76d4d069ac2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén összesen 114 filmalkotást neveztek a Magyar Filmdíjra, amelyek közül az előzsűri 59 alkotást választott ki. A Magyar Mozgókép Szemlén többek között az Akik maradtak, a Valan, az Apró mesék, a Drakulics elvtárs vagy az Oscar-díjas Deák Kristóf kevésbé reklámozott tévéfilmje, a Foglyok is megtekinthető majd a Corvin moziban. ","shortLead":"Idén összesen 114 filmalkotást neveztek a Magyar Filmdíjra, amelyek közül az előzsűri 59 alkotást választott ki...","id":"20200218_A_magyar_vampirsztori_es_az_Akik_maradtak_a_Magyar_Mozgokep_Szemlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d2049b-7bfb-40ae-9f01-b76d4d069ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f41e42-c42e-4783-8eb4-0b058fa110b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200218_A_magyar_vampirsztori_es_az_Akik_maradtak_a_Magyar_Mozgokep_Szemlen","timestamp":"2020. február. 18. 11:54","title":"A magyar vámpírsztori és az Akik maradtak is versenyben van a Magyar Filmdíjért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488b434d-07a7-4f30-9689-494c135c44c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új buszokon lesz wifi, légkondi, USB-töltő és konnektor is. A 29 darab Neoplan összesen 2,3 milliárd forintba kerül.","shortLead":"Az új buszokon lesz wifi, légkondi, USB-töltő és konnektor is. A 29 darab Neoplan összesen 2,3 milliárd forintba kerül.","id":"20200218_volanbusz_buszbeszerzes_man_neoplan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=488b434d-07a7-4f30-9689-494c135c44c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3060a8-5e90-4141-8a2d-3751da871e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_volanbusz_buszbeszerzes_man_neoplan","timestamp":"2020. február. 18. 14:33","title":"Új buszokat vásárolt a Volán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","shortLead":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","id":"20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48227407-5958-43af-885e-1d8086e9d741","keywords":null,"link":"/sport/20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2020. február. 19. 16:07","title":"Harmincöt éve nem történt ilyen a magyar teniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]