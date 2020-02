Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82fdf84a-46a8-4f5b-b678-0f63eaabc48a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drazen Jelenicet az igazságügyi miniszter szólította fel távozásra.","shortLead":"Drazen Jelenicet az igazságügyi miniszter szólította fel távozásra.","id":"20200219_szabadkomuves_horvat_legfobb_ugyesz_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82fdf84a-46a8-4f5b-b678-0f63eaabc48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a603021c-affb-4846-939e-5b59b11ee32e","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_szabadkomuves_horvat_legfobb_ugyesz_lemondas","timestamp":"2020. február. 19. 22:18","title":"Szabadkőművessége miatt kellett lemondania a horvát legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak kapós az új Xiaomi-csúcstelefon Kínában: pillanatok alatt elkapkodják a felhasználók a piacra küldött mennyiséget. Azok az érdeklődők, akik megszerezték a telefont, szerencsések voltak, ugyanis a további készletekre – úgy tűnik – várni kell majd.","shortLead":"Igencsak kapós az új Xiaomi-csúcstelefon Kínában: pillanatok alatt elkapkodják a felhasználók a piacra küldött...","id":"20200219_xiaomi_mi10_telefonok_villamertekesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206ec465-00bf-4ba3-93b5-1f4cec726df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_xiaomi_mi10_telefonok_villamertekesites","timestamp":"2020. február. 19. 12:03","title":"55 mp alatt elkapkodták a Xiaomi új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervéről.","shortLead":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi...","id":"20200219_klima_akcioterv_palkovics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40392cbb-9ad1-468c-8dbd-6ca4bbc4ef50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_klima_akcioterv_palkovics","timestamp":"2020. február. 19. 14:45","title":"Bemutatták a klímavédelmi akciótervet: sok minden nem derült ki, de lesz egy új hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával zajló Creation rajzpályázat különféle kérdésekre keresi a választ. Például arra, hogy milyen lehetett a dinoszauruszok és az ember kapcsolata.\r

","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával zajló Creation rajzpályázat különféle kérdésekre keresi a választ...","id":"20200219_evoluciotagadas_evolucio_emmi_rajzpalyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe363333-3f42-4829-b854-6dc941016bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_evoluciotagadas_evolucio_emmi_rajzpalyazat","timestamp":"2020. február. 19. 14:18","title":"Evolúciótagadó rajzpályázatot hirdettek magyar fiataloknak a kormány támogatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztői a közösségi oldal mobilos alkalmazásához készítettek egy frissítést, amivel könnyebben lehet meghatározni, milyen bejegyzésekre vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"A Facebook fejlesztői a közösségi oldal mobilos alkalmazásához készítettek egy frissítést, amivel könnyebben lehet...","id":"20200218_facebook_hirfolyam_bejegyzesek_megjelenitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c0aedb-743b-40ec-99a0-73846d72a0a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_facebook_hirfolyam_bejegyzesek_megjelenitese","timestamp":"2020. február. 18. 20:03","title":"Régóta várt változás jöhet a Facebookra, máshogy jelennének meg a bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatalmas pénzmozgások figyelhetők meg az állam és Mészáros Lőrinc nagy biznisze után.","shortLead":"Hatalmas pénzmozgások figyelhetők meg az állam és Mészáros Lőrinc nagy biznisze után.","id":"202007_mvm_zg_solar_elzalogositott_allami_naperomuvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24460809-88db-4189-978d-8bfced4de129","keywords":null,"link":"/360/202007_mvm_zg_solar_elzalogositott_allami_naperomuvek","timestamp":"2020. február. 18. 10:00","title":"Állami naperőművek elzálogosítása követte a Mátrai Erőmű megvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szigetország sem akar kimaradni a busás pénzekkel kecsegtető űriparból, úgyhogy ők is beszállnak.","shortLead":"A szigetország sem akar kimaradni a busás pénzekkel kecsegtető űriparból, úgyhogy ők is beszállnak.","id":"20200219_ausztralia_urugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0245e955-79b9-4ed8-b30d-9714bd0921b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_ausztralia_urugynokseg","timestamp":"2020. február. 19. 15:15","title":"Civilek által is látogatható űrközpontot hoz létre Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"HIV-vírus elleni gyógyszereket, maláriaellenes szert, őssejtkezelést és a hagyományos kínai gyógyászat szereit is tesztelik kínai kutatók több mint 80 klinikai próbában az új koronavírus gyógymódjának megállapítására – összegezték a Nature című tudományos folyóirat szerkesztői.","shortLead":"HIV-vírus elleni gyógyszereket, maláriaellenes szert, őssejtkezelést és a hagyományos kínai gyógyászat szereit is...","id":"20200220_koronavirus_gyogymodja_klinikai_vizsgalatok_kinaban_covid19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d09d22c-7a9d-49f6-947d-7c5187a7de52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_koronavirus_gyogymodja_klinikai_vizsgalatok_kinaban_covid19","timestamp":"2020. február. 20. 07:03","title":"Rákapcsolt Kína: több mint 80 kísérletbe kezdtek, hogy megtalálják a koronavírus gyógymódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]