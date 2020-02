Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a313e09b-2642-4d98-94e2-bc8539834cd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Negyven év után megnyitották a Szerelmesek házát (Casa degli Amanti) Pompejiben a látogatók előtt. Az épület éveken át tartó felújításon esett át, miután egy 1980-as földrengés megrongálta.\r

\r

","shortLead":"Negyven év után megnyitották a Szerelmesek házát (Casa degli Amanti) Pompejiben a látogatók előtt. Az épület éveken át...","id":"20200218_Ujra_megnyitottak_a_pompeji_bordelyhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a313e09b-2642-4d98-94e2-bc8539834cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3e5269-a3e2-494d-82cb-46a4799d069b","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Ujra_megnyitottak_a_pompeji_bordelyhazat","timestamp":"2020. február. 18. 16:56","title":"Újra megnyitották a pompeji bordélyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vád szerint 1,3 milliárd forint áfát csalt el műtrágyával egy banda.","shortLead":"A vád szerint 1,3 milliárd forint áfát csalt el műtrágyával egy banda.","id":"20200219_Hatvan_helyszinen_csaptak_le_a_NAVosok_egy_adocsalo_bandara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0343a6-6ff4-4fd6-b56e-546c24a17f16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hatvan_helyszinen_csaptak_le_a_NAVosok_egy_adocsalo_bandara","timestamp":"2020. február. 19. 10:19","title":"Hatvan helyszínen csaptak le a NAV-osok egy adócsaló bandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","shortLead":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","id":"20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48227407-5958-43af-885e-1d8086e9d741","keywords":null,"link":"/sport/20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2020. február. 19. 16:07","title":"Harmincöt éve nem történt ilyen a magyar teniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","shortLead":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","id":"20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd082e4-9446-45be-bb70-4303a54f9802","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","timestamp":"2020. február. 18. 11:55","title":"Farkas Flórián is felbukkant Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a347ff9a-ed96-48dc-b079-23a77255ddfb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színész február 1-jén hunyt el. A búcsúbeszédet Eperjes Károly mondta. ","shortLead":"A színész február 1-jén hunyt el. A búcsúbeszédet Eperjes Károly mondta. ","id":"20200219_Eltemettek_Andorai_Petert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a347ff9a-ed96-48dc-b079-23a77255ddfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359286ed-d385-4c39-8e80-5dd829261aad","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Eltemettek_Andorai_Petert","timestamp":"2020. február. 19. 16:56","title":"Eltemették Andorai Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte rosszabb a helyzet, mint valaha. ","shortLead":"Szerinte rosszabb a helyzet, mint valaha. ","id":"20200218_Billie_Eilish_kommentek_hozzaszolasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4b7ea4-a0fd-4da5-8866-1b7ecf70ae99","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Billie_Eilish_kommentek_hozzaszolasok","timestamp":"2020. február. 18. 11:08","title":"Billie Eilish nem olvas többé kommenteket, mert tönkreteszik az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavasszal induló amerikai turné tizenhét koncertje marad el, mert Svájcban fogja kezeltetni a betegségét az énekes.","shortLead":"A tavasszal induló amerikai turné tizenhét koncertje marad el, mert Svájcban fogja kezeltetni a betegségét az énekes.","id":"20200218_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkorja_miatt_lefujta_a_turnejat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679aa4f9-ac93-4629-b015-aafd910f835f","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkorja_miatt_lefujta_a_turnejat","timestamp":"2020. február. 18. 16:07","title":"Ozzy Osbourne Parkinson-kórja miatt lefújta a turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393fceeb-4b58-41e8-827d-b29c33d2a62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a világ nagy részén továbbra sem legális, egy amerikai cég nem tágít ötletétől: temetés vagy hamvasztás helyett komposztálást kínál a hozzátartozóknak, hogy így vegyenek búcsút szerettüktől. A módszer állítólag kevésbé környezetterhelő.","shortLead":"Bár a világ nagy részén továbbra sem legális, egy amerikai cég nem tágít ötletétől: temetés vagy hamvasztás helyett...","id":"20200219_recompose_emberi_komposztalas_temetkezes_holttest_bomlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393fceeb-4b58-41e8-827d-b29c33d2a62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d2d646-d478-4540-90fe-8864ed3bb2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_recompose_emberi_komposztalas_temetkezes_holttest_bomlas","timestamp":"2020. február. 19. 09:33","title":"Jön az újfajta temetkezés? Elindult a cég, amely emberi komposztálást végez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]