Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"795f5da9-27aa-4e9f-890f-802a91b393d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó nemrégiben teljesen megújult 3-as sorozata immár összesen négyféle hibrid kivitelben érhető el.","shortLead":"A bajor gyártó nemrégiben teljesen megújult 3-as sorozata immár összesen négyféle hibrid kivitelben érhető el.","id":"20200224_zold_rendszamos_offenziva_harom_uj_hibrid_3as_bmw_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795f5da9-27aa-4e9f-890f-802a91b393d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c545b79-ed2c-41d2-b202-15cdcee043a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_zold_rendszamos_offenziva_harom_uj_hibrid_3as_bmw_erkezett","timestamp":"2020. február. 24. 11:21","title":"Zöld rendszámos offenzíva: három új hibrid 3-as BMW érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b97210-cca6-460c-8bfe-752a3287ed64","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A litván határnál épülő fehérorosz atomerőmű esete mutatja, hogy milyen nehéz megszabadulni az orosz nukleáris energiától való függőségtől. Közben Oroszország mellett már Kína is egyre jobban növeli befolyását az európai energiapiacon. ","shortLead":"A litván határnál épülő fehérorosz atomerőmű esete mutatja, hogy milyen nehéz megszabadulni az orosz nukleáris...","id":"20200223_Nuklearis_fuggetlenseg_Osztrovec_into_peldaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4b97210-cca6-460c-8bfe-752a3287ed64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b8647f-fee3-4495-845a-52d3eed859ec","keywords":null,"link":"/360/20200223_Nuklearis_fuggetlenseg_Osztrovec_into_peldaja","timestamp":"2020. február. 23. 12:00","title":"Így ne függetlenedjünk az orosz atomtól: a fehérorosz példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","shortLead":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","id":"20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c47e5a3-199a-4015-b834-8062ece0f4e9","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 23. 19:24","title":"Gyönyörű naplementét fotóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hanaui terrortámadás után kérdezték meg a lakosságot. Az Alternatíva Németországnak támogatottsága visszaesett.","shortLead":"A hanaui terrortámadás után kérdezték meg a lakosságot. Az Alternatíva Németországnak támogatottsága visszaesett.","id":"20200223_Az_AfDt_teszik_felelosse_a_szelsojobboldali_eroszakert_a_nemetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97937dfa-5bd6-4361-92d8-3f081c9c1321","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Az_AfDt_teszik_felelosse_a_szelsojobboldali_eroszakert_a_nemetek","timestamp":"2020. február. 23. 11:57","title":"Az AfD-t teszik felelőssé a szélsőjobboldali erőszakért a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","shortLead":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","id":"20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7a484-0ac9-4271-b351-747b2bdca30f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","timestamp":"2020. február. 22. 12:55","title":"A WHO szerint problémás, hogy koronavírusos beteget \"kapcsolat nélkül\" is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot a délkelet-csehországi Jihlavai Állatkert. Az intézmény már el is hozott két kocát az észak-csehországi Decin állatkertjéből és jelenleg egy kant keres, hogy beindíthassa a programot.","shortLead":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot...","id":"20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c4e4ba-018c-4906-add8-cfbc257bdd4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2020. február. 23. 14:03","title":"Az emberiség hamarosan kiirthatja a cebu szigeti disznót, de program indult a megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93e6db5-2486-4839-8eac-6d4f772ef802","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatalmas károkat okoznak Escobar magánállatkertjének a vízilovai, ezért a sterilizálásuk mellett döntöttek. A szakértők szerint lehetséges, hogy így sem tudják majd kordában a populáció növekedését.","shortLead":"Hatalmas károkat okoznak Escobar magánállatkertjének a vízilovai, ezért a sterilizálásuk mellett döntöttek. A szakértők...","id":"20200224_Sterilizaljak_Pablo_Escobar_vizilovait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c93e6db5-2486-4839-8eac-6d4f772ef802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a524735-e119-46bd-9810-6fa30221befc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_Sterilizaljak_Pablo_Escobar_vizilovait","timestamp":"2020. február. 24. 11:36","title":"Sterilizálják Pablo Escobar vízilovait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár az új típusú koronavírus-járvány elkerülhetetlenül erős hatást gyakorol a kínai gazdaságra és társadalomra, az rövid távú és kezelhető – fogalmazott Hszi Csin-ping kínai elnök vasárnap a CCTV kínai hírcsatorna tudósítása szerint.","shortLead":"Bár az új típusú koronavírus-járvány elkerülhetetlenül erős hatást gyakorol a kínai gazdaságra és társadalomra...","id":"20200223_A_kinai_elnok_a_koronavirusrol_A_legsulyosabb_veszhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847fb6fb-2c96-4b91-85bd-0e10fe50aa25","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_kinai_elnok_a_koronavirusrol_A_legsulyosabb_veszhelyzet","timestamp":"2020. február. 23. 14:46","title":"A kínai elnök a koronavírusról: A legsúlyosabb vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]