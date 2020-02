Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2239c89-9c72-421e-8823-ebd6d64587ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencs közelében voltak rengések, de annyira gyengék, hogy a lakosság nem érzékelte.","shortLead":"Szerencs közelében voltak rengések, de annyira gyengék, hogy a lakosság nem érzékelte.","id":"20200224_foldrenges_szerencs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2239c89-9c72-421e-8823-ebd6d64587ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c75fb3-293f-47d7-8f99-de98998f06ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_foldrenges_szerencs","timestamp":"2020. február. 24. 14:01","title":"Rengett egy kicsit a föld Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","shortLead":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00066a7f-379c-4468-a2d5-23102bc63b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","timestamp":"2020. február. 24. 21:38","title":"Zokogtak az Olaszországból hazatérő diákok, amikor megtudták, hogy karantén vár rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7097b3e-2f1b-4633-b490-737aeb8b4330","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Terjed a kínai Vuhanból indult koronavírus Európában is, főként Olaszországban. Egyre durvább a hatóságok reakciója, a konzuli szolgálat azt javasolja, a turisták alaposan fontolják meg utazásaikat.","shortLead":"Terjed a kínai Vuhanból indult koronavírus Európában is, főként Olaszországban. Egyre durvább a hatóságok reakciója...","id":"20200223_olaszorszag_koronavirus_lombardia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7097b3e-2f1b-4633-b490-737aeb8b4330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170d82e5-47a8-4f77-b048-bb2d4f26e747","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_olaszorszag_koronavirus_lombardia","timestamp":"2020. február. 23. 16:30","title":"Kezd elszabadulni a koronavírus Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút a videó megjelenése után eltiltották a munkától.","shortLead":"A fiút a videó megjelenése után eltiltották a munkától.","id":"20200223_Akar_az_utogondozasa_is_veszelybe_kerulhet_a_foti_gyermekotthonrol_rappelo_fiunak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964bd89d-6cfc-4d11-810c-747d7eb42a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Akar_az_utogondozasa_is_veszelybe_kerulhet_a_foti_gyermekotthonrol_rappelo_fiunak","timestamp":"2020. február. 23. 20:07","title":"Akár az utógondozása is veszélybe kerülhet a fóti gyermekotthonról rappelő fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","id":"20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c90e09-8f49-4b0b-8ffd-90377db06ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","timestamp":"2020. február. 25. 07:41","title":"Újabb ember halt meg a Diamond Princess utasai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f6cf6-cca5-474e-bfba-b8d4822e4c6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfői adatok szerint vasárnap éjfélig Kína szárazföldi részén 409 új beteget diagnosztizáltak és 150 beteg haláláról számoltak be.","shortLead":"A hétfői adatok szerint vasárnap éjfélig Kína szárazföldi részén 409 új beteget diagnosztizáltak és 150 beteg haláláról...","id":"20200224_Koronavirus_tobb_kinai_tartomany_csokkentette_a_keszultsegi_fokozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=277f6cf6-cca5-474e-bfba-b8d4822e4c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03231aa8-456d-4f3c-8beb-16bb24fc4a9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Koronavirus_tobb_kinai_tartomany_csokkentette_a_keszultsegi_fokozatat","timestamp":"2020. február. 24. 07:25","title":"Koronavírus: több kínai tartomány csökkentette a készültségi fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","shortLead":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","id":"20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470435d2-271b-46e5-88b1-b2cbb083951c","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","timestamp":"2020. február. 25. 12:38","title":"Felfüggesztik a börtönkártérítések kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb6d7eb-15e4-422d-9c22-63c32e5c436e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megint összecsaptak a jelmezes énekesek. ","shortLead":"Megint összecsaptak a jelmezes énekesek. ","id":"20200224_Shane_Tusup_oroszlanjelmez_Nicsak_ki_vagyok_Alarcos_enekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdb6d7eb-15e4-422d-9c22-63c32e5c436e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c291c0-84d2-4ddc-9b56-72fff5b94ca0","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Shane_Tusup_oroszlanjelmez_Nicsak_ki_vagyok_Alarcos_enekes","timestamp":"2020. február. 24. 10:40","title":"Shane Tusup oroszlánjelmezben énekelt Backstreet Boyst a TV2 maszkos versenyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]