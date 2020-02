Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1700a5a6-c129-4064-b548-e312f39de6b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 52 éves férfi kapta a szervet, amelyet repülővel hoztak Budapestre.","shortLead":"Egy 52 éves férfi kapta a szervet, amelyet repülővel hoztak Budapestre.","id":"20200224_veseatultetes_semmelweis_egyetem_szervatultetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1700a5a6-c129-4064-b548-e312f39de6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aaabe3-9fae-4108-9d16-a4ee2700db76","keywords":null,"link":"/elet/20200224_veseatultetes_semmelweis_egyetem_szervatultetes","timestamp":"2020. február. 24. 19:38","title":"Elvégezték az ötezredik veseátültetést a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is. \r

\r

","shortLead":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is...","id":"20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf7d99d-d9a9-4e90-82d4-e8ee419ca223","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. február. 26. 06:00","title":"Eltűnt egy 12 éves lány Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből. Ezzel nemcsak azt kockáztatja, hogy nem jut pénz az épület állagának a megóvására, korszerűsítésre, felújításra, hanem végső soron még az áram- és vízdíjak kiegyenlítése is gondot jelenthet, emiatt pedig leállhat a lift, vagy nem lesz miből öntözni a kertet. Szerencsére van megoldás arra, hogy fizetésre bírjuk felelőtlen tulajdonostársunkat.","shortLead":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből...","id":"mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec06f27-b58e-4e7e-8179-e0b5f88dc3a4","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","timestamp":"2020. február. 26. 11:30","title":"Nem köteles tűrni, ha egy lakástulajdonos elblicceli a közös költséget!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"8ddb32f7-ff18-40f0-8398-1a8d65d304ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átlagosan 12 százalékos béremelést hajt végre a Magyar Suzuki Zrt. A fizikai dolgozói körében az átlagbér 13,4 százalékkal növekszik. ","shortLead":"Átlagosan 12 százalékos béremelést hajt végre a Magyar Suzuki Zrt. A fizikai dolgozói körében az átlagbér 13,4...","id":"20200225_fizetesemeles_magyar_suzuki_fizikai_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ddb32f7-ff18-40f0-8398-1a8d65d304ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9f815d-31a0-4972-bed2-e4662b78402f","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_fizetesemeles_magyar_suzuki_fizikai_dolgozok","timestamp":"2020. február. 25. 15:01","title":"Két számjegyű fizetésemelés és kéthavi bónusz jön a magyar Suzukinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaed729-8f3c-460d-b255-f5f1c7497898","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"A programozás már korántsem az informatikuszsenik kiváltsága, hamarosan ugyanolyan fontos készség lehet, mint az írás vagy az olvasás. Magyarországon vannak pozitív példák arra, hogyan kellene a fiatalokat bevezetni a kódolás világába.","shortLead":"A programozás már korántsem az informatikuszsenik kiváltsága, hamarosan ugyanolyan fontos készség lehet, mint az írás...","id":"20200225_A_jovojuk_kulcsa_lehet_megsem_tanitjuk_a_gyerekeinket_programozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aaed729-8f3c-460d-b255-f5f1c7497898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2977d673-1a7b-4b8a-95d0-3d8391940daa","keywords":null,"link":"/360/20200225_A_jovojuk_kulcsa_lehet_megsem_tanitjuk_a_gyerekeinket_programozni","timestamp":"2020. február. 25. 11:00","title":"Nem lesz gyerekeinké a jövő, ha nem tanítjuk meg őket programozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kamionos esetről számolt be Menczer Tamás.","shortLead":"Két kamionos esetről számolt be Menczer Tamás.","id":"20200226_Ot_magyar_van_a_lezart_tenerifei_szallodakomplexumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6c1a96-87c5-4b86-be7a-e606eabf0a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Ot_magyar_van_a_lezart_tenerifei_szallodakomplexumban","timestamp":"2020. február. 26. 06:57","title":"Öt magyar van a lezárt tenerifei szállodakomplexumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brazíliában mutatták ki a fertőzést egy Olaszországból érkezett férfin.","shortLead":"Brazíliában mutatták ki a fertőzést egy Olaszországból érkezett férfin.","id":"20200226_DelAmerikaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecedb0a8-56ad-4620-9ea5-7b6585156a93","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_DelAmerikaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 12:30","title":"Dél-Amerikában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","shortLead":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","id":"20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470435d2-271b-46e5-88b1-b2cbb083951c","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","timestamp":"2020. február. 25. 12:38","title":"Felfüggesztik a börtönkártérítések kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]