Nemzetközi lapszemle: Orbán számára ennél nem alakulhatnak jobban a dolgok

Segítségért fohászkodik a lap közép-európai tudósítója, mert a végén még megeshet, hogy Orbán Putyin és Zelenszkij házigazdája lesz. Verena Mayer úgy látja, hogy a legtöbb európai vezető számára álmatlan éjszakákat okoz, ami mostanában történik a világban, de a magyar politikus nem tartozik közéjük.

Számára ennél nem alakulhatnak jobban a dolgok. Odahaza ugyan Magyar Péter mögé szorul, aki pellengérre állítja a visszásságokat: a lepusztult egészségügyet, a nem működő infrastruktúrát, a korrupciót. Emellett nagy figyelmet kelt a hatvanpusztai családi luxusbirtok a legelésző zebrákkal. Ezek az állatok nem csupán a rezsim züllöttségének jelképei lettek, de még inkább felszították a kormányváltó hangulatot.