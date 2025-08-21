Kinevezték a kormánypárti igazgatót, a Kolibri Színház már a kommentelést is korlátozza

Összeállítottunk egy közösségi házirendet, amelyben összefoglaltuk, mit várunk el, mit nem engedünk meg, és hogyan moderálunk

– közölte szívecske-emojik között Facebook-oldalán a Kolibri színház. Az új házirend része többek között az is, hogy törlik a „politikai vagy uszító” tartalmakat, de még a „burkoltan sértő” hozzászólásokat is.

Ahogy arról beszámoltunk, Novák János alapító-igazgató mandátumának lejárta után hiába támogatta a társulat 88 százaléka a belső szavazáson a Kolibri Színházzal régóta együtt dolgozó, itthon és nemzetközileg is elismert Vidovszky Györgyöt, a minisztérium a kormánnyal régóta jó kapcsolatot ápoló, a Színház- és Filmművészeti Egyetem kormány-einstandjában is szerepet vállaló Zalán Jánost nevezte ki igazgatónak. Még annak ellenére is, hogy amikor Zalán a Magyar Színház igazgatója volt, a színházában történtek miatt büntetőfeljelentést tett a minisztérium. Zalán kinevezése után a társulat jelentős része, harminc munkatárs mondott fel a színházban.

A színház most azt írja új „közösségi házirendjében”: bár a Facebook-oldal célja, hogy a nézők „megoszthassák véleményüket” a közösséggel, „elvárják”, hogy mindenki tisztelettel kommentáljon, „a színházról szóló vitákban is a tényekre, érvekre épüljön a hozzászólás”, ugyanakkor

ha valaki nem ért egyet a Kolibri Színház működésével vagy szemléletével, javasoljuk, hogy inkább olyan tartalmakat kövessen, amelyek közelebb állnak hozzá és jobb kedvre derítik.

Azt is hozzáteszik, szeretnének olyan online teret biztosítani, ahol „mindenki biztonságban, méltósággal és örömmel oszthatja meg a gondolatait”. A mindenkibe ugyanakkor úgy tűnik, nem számít bele az, aki a színház vezetőségétől eltérő, pláne azzal szemben kritikus véleményét szeretné „örömmel” megosztani a „közösséggel”.

Korábban a HVG megszerezte Zalán János pályázatát, amelyből kiderült: az igazgató saját teljesítmény helyett az állami programok fokozott igénybevételére támaszkodna, és ha ez nem jön be, akkor felnőtt közönségnek szóló szórakoztató színházzá alakítja a nemzetközi hírű gyerekszínházat.

