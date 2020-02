Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány. Az eredmény szerint hamarabb, mint eddig tudtuk.","shortLead":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány...","id":"20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01e489-ee9f-42f7-974d-a9d8bbdc0d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","timestamp":"2020. február. 28. 20:03","title":"Hamarabb robbanhatott ki a koronavírus-járvány, mint amiről eddig beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Attól még nem áll fenn a gyanú, mert valakinek tünetei vannak, vagy fertőzött országban járt.","shortLead":"Attól még nem áll fenn a gyanú, mert valakinek tünetei vannak, vagy fertőzött országban járt.","id":"20200228_Tisztifoorvos_nem_kell_minden_tusszentest_megkoronazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49acce3d-6ab3-46d9-98b7-e1be8ce9948e","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Tisztifoorvos_nem_kell_minden_tusszentest_megkoronazni","timestamp":"2020. február. 28. 09:56","title":"Tiszti főorvos: nem kell minden tüsszentést megkoronázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Babák Mihály elismerte, hogy \"nagyon ostoba volt\" a részéről a mikrofon bekapásával viccelődnie.","shortLead":"Babák Mihály elismerte, hogy \"nagyon ostoba volt\" a részéről a mikrofon bekapásával viccelődnie.","id":"20200228_Szarvasi_polgarmester_Kutya_bunko_voltam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256ca7c2-5494-4138-950b-9d351f59c178","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Szarvasi_polgarmester_Kutya_bunko_voltam","timestamp":"2020. február. 28. 20:30","title":"Szarvasi polgármester: „Kutya bunkó voltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9262d195-3761-49cc-84d7-172caf4249ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte megszólal, illetve dorombol. Ezer dollár, ha más nem lesz.","shortLead":"Szinte megszólal, illetve dorombol. Ezer dollár, ha más nem lesz.","id":"20200228_Itt_a_teljesen_macskaszeru_hatizsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9262d195-3761-49cc-84d7-172caf4249ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3cda47-6015-4f85-ab77-3d0031bbacd7","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Itt_a_teljesen_macskaszeru_hatizsak","timestamp":"2020. február. 28. 11:37","title":"Itt a teljesen macskaszerű hátizsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000cbf4f-cf49-4f01-930f-10ecd08a16ee","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Gyönyörű, szinte keret nélküli kijelző, újfajta fotós okosságok és majdnem láthatatlan szelfikamera – ilyen jellemzőkkel szerelte fel APEX 2020 nevű újdonságát a Vivo.","shortLead":"Gyönyörű, szinte keret nélküli kijelző, újfajta fotós okosságok és majdnem láthatatlan szelfikamera – ilyen...","id":"20200228_vivo_apex_2020_koncepciotelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000cbf4f-cf49-4f01-930f-10ecd08a16ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d058d3-9ae7-4837-bec0-1c4dbb92cc34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_vivo_apex_2020_koncepciotelefon","timestamp":"2020. február. 28. 11:03","title":"Megjött a Vivo futurisztikus telefonja, a gyártó szerint ez lesz az etalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","shortLead":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","id":"20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709f22ce-d705-4eb6-87c9-2520fee0f925","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","timestamp":"2020. február. 28. 09:27","title":"Koronavírus: a szenteltvíztől is óvakodni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon tetszett a fideszes Babák Mihálynak a saját poénja.","shortLead":"Nagyon tetszett a fideszes Babák Mihálynak a saját poénja.","id":"20200228_Szarvasi_polgarmester_nem_rakom_a_szamba_az_nonek_jobban_all","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c252198d-f57e-4f79-ba35-ea70b2b8d2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Szarvasi_polgarmester_nem_rakom_a_szamba_az_nonek_jobban_all","timestamp":"2020. február. 28. 13:13","title":"Szarvasi polgármester: nem rakom a számba, az nőnek jobban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott hátvédje a Shandong Luneng csapatához igazolt.","shortLead":"A magyar válogatott hátvédje a Shandong Luneng csapatához igazolt.","id":"20200228_Kinaba_igazolt_Kadar_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8107f6-6eb6-4118-9827-09dee0031d8b","keywords":null,"link":"/sport/20200228_Kinaba_igazolt_Kadar_Tamas","timestamp":"2020. február. 28. 10:00","title":"Kínába igazolt Kádár Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]