Mikó Fanninak nincsenek tünetei, de a múlt héten Olaszországban járt, egy napot töltött a velencei karnevál forgatagában. Önkéntes karanténba vonult a koronavírus miatt a magyar szépségkirálynő. Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett. Milánóból érkezett. Nigériát is elérte az új koronavírus. A fogyasztóvédelem elkezdte a védekezéshez szükséges termékek, például a kézfertőtlenítők ellenőrzését, hogy megakadályozza a nyerészkedést. Koronavírus: az áremelések miatt a boltokat is ellenőrzi az állam. Több ezer vállalatot vizsgáltak meg, miért és hogyan használják a Facebookot. Az olcsó marketing miatt szeretik a kis cégek a Facebookot. M. Alig több mint két hónap alatt 50 országban terjedt el a kínai Vuhanból a COVID-19 névre keresztelt új koronavírus. Azt is követheti, hogyan növekedett napról napra a fertőződések és a halálesetek száma, és hogy melyik korosztályok a leginkább veszélyeztetettek. 50 ország, 80 ezer fertőzött: interaktív térképre vittük a koronavírus terjedését. Ha a „Fukarok" és a „Kohézió Barátai" nem tudnak megegyezni a következő hétéves költségvetésről, abból nagy baj lehet, állítja a Bizottság költségvetési igazgatója. Reméli azonban, hogy lehiggadnak a kedélyek, és ahogy eddig mindig, a végén győz a józan ész. EU-büdzsé: egy kevésbé jó, egy rossz és egy nagyon rossz forgatókönyv van. Az üres polcokat mutató fotók ellenére átmeneti csak a készlethiány a kézfertőtlenítőkből és tisztítószerekből, a maszkokat viszont országszerte elkapkodták. Koronavírus magyar módra: felvásároljuk a kézfertőtlenítőt, pedig a szappan is hatásos.

A főpolgármester elmagyarázta, miért szavazta le az ellenzéki többség a fideszes Ughy Attila módosító javaslatát, amely beemelte volna Budapesti idei költségvetésébe a klímaberendezések beszerzését a 3-as metró szerelvényeibe. Karácsony a 3-as metróról: Dolgozunk a nyaranta kialakuló tarthatatlan helyzet megoldásán.