[{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfogadta a kormány az operatív törzs javaslatát, és lefújta a március 15-i központi ünnepséget. Elmarad a főváros és az ellenzéki pártok megemlékezése is. Két iránihoz a rendőrségnek is ki kellett szállnia a VIII. kerületbe, mert nem voltak hajlandók karanténba menni. Itt minden fontos hírt megtalál a koronavírus-járványról.","shortLead":"Megfogadta a kormány az operatív törzs javaslatát, és lefújta a március 15-i központi ünnepséget. Elmarad a főváros és...","id":"20200307_koronavirus_percrol_percre_marcius7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef51cc0-79bb-43dd-94f2-60038a141f56","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_percrol_percre_marcius7","timestamp":"2020. március. 07. 09:01","title":"Elmarad a központi és a fővárosi március 15-i ünnepség – percről percre a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a666d3-00f8-4619-a97d-9a922d11eb27","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezők pénteken függesztették fel a jegyek árusítását.\r

","shortLead":"A szervezők pénteken függesztették fel a jegyek árusítását.\r

","id":"20200308_A_koronavirus_a_Forma1et_is_elerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a666d3-00f8-4619-a97d-9a922d11eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fecad04-6cf5-4d5c-b29a-5a2dd9b5036f","keywords":null,"link":"/sport/20200308_A_koronavirus_a_Forma1et_is_elerte","timestamp":"2020. március. 08. 11:22","title":"Nézők nélkül tartják meg a Bahreini Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki sem találta el mind az öt nyerőszámot.","shortLead":"Senki sem találta el mind az öt nyerőszámot.","id":"20200307_otos_lotto_fonyeremeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e268451-bec2-44d4-9950-25d1ac9def4d","keywords":null,"link":"/elet/20200307_otos_lotto_fonyeremeny","timestamp":"2020. március. 07. 20:12","title":"Tovább nő a már most is óriási lottónyeremény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d27372-3e1e-45c7-8d25-06a4b60e6475","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mióta beszállt a cégbe a felcsúti milliárdos és felesége, csak úgy hasít a biztosítási cég. Most tovább terjeszkedésnek ágyazhatnak meg a felvásárlással. ","shortLead":"Mióta beszállt a cégbe a felcsúti milliárdos és felesége, csak úgy hasít a biztosítási cég. Most tovább terjeszkedésnek...","id":"202010_hunriskhu_meszarosek_szakitottak_azalkusszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d27372-3e1e-45c7-8d25-06a4b60e6475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b659f5-2200-4434-b65f-619fc8d38548","keywords":null,"link":"/360/202010_hunriskhu_meszarosek_szakitottak_azalkusszal","timestamp":"2020. március. 07. 09:30","title":"A biztosítási piac legértékesebb domainneveit szerezték meg Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkilenc gyanús esetet találtak.\r

","shortLead":"Tizenkilenc gyanús esetet találtak.\r

","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4969a7eb-e5b2-4b4a-8835-413c8b7a42ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten","timestamp":"2020. március. 08. 10:47","title":"Újabb embereket vittek karanténba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mit tehet egy özvegy, ha az özvegyi nyugdíj összege magasabb, mint az özvegy várható teljes öregségi nyugdíja? Az Adózóna válaszol.","shortLead":"Mit tehet egy özvegy, ha az özvegyi nyugdíj összege magasabb, mint az özvegy várható teljes öregségi nyugdíja...","id":"20200307_ozvegyi_nyugdij_oregsegi_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b044cd-b3c0-4fd1-bc94-e9bc341f1636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_ozvegyi_nyugdij_oregsegi_nyugdij","timestamp":"2020. március. 07. 19:45","title":"Özvegy és nyugdíjas? Fontos kérdésre adtak választ, önt is érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f357719-f7f2-4dad-962f-481859834fb8","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A koronavírus most előttünk jár, de az emberiség hamarosan felzárkózik – mondja Garamszegi László Zsolt evolúció-biológus, az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója. Szerinte az is baj, hogy nem tanulunk eléggé a korábbi nagy járványokból, pedig ennek a mostaninak is volt már előzménye.","shortLead":"A koronavírus most előttünk jár, de az emberiség hamarosan felzárkózik – mondja Garamszegi László Zsolt...","id":"202010_ami_duhit_hogy_nem_tanulunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f357719-f7f2-4dad-962f-481859834fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa0feea-a8d9-4a70-9672-5a7eb152e712","keywords":null,"link":"/360/202010_ami_duhit_hogy_nem_tanulunk","timestamp":"2020. március. 06. 15:00","title":"A koronavírus felett nincs végső győzelem, legfeljebb előnybe kerülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államtitkár elmondta, mit jelent neki nőnek lenni. Természetesen az anyaságot.","shortLead":"Az államtitkár elmondta, mit jelent neki nőnek lenni. Természetesen az anyaságot.","id":"20200307_Novak_Katalin_nem_kap_viragot_nonapra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3392a0-cfb1-4297-bdc2-65f417aeecad","keywords":null,"link":"/elet/20200307_Novak_Katalin_nem_kap_viragot_nonapra","timestamp":"2020. március. 07. 07:20","title":"Novák Katalin nem kap virágot nőnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]