Háromnapos elzárást vagy több száz eurós bírságot kaphat Olaszországban az, aki a tiltás ellenére kimozdul a karanténból. Szombatról vasárnapra virradóan a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt karantén alá vonták több más olaszországi várossal és Lombardia régióval együtt Padovát és környékét is. Mihályi Barbara magyar képzőművész egy padovai településről jelentkezett be a hvg.hu-nak.

„A rendelet szerint egyelőre továbbra is lehet mozogni, de szigorúan csak papírral. Tehát, ha egy másik megyében dolgozol, vagy egészségügyi ok miatt kell utaznod, azt megengedik, most még járnak a vonatok is” – írja le a jelenlegi helyzetet Mihályi Barbara, aki Padova mellett, egy ötezer lelkes településen él. Vasárnap reggelre már ezt a helységet is – Lombardia régióval, Velence, Treviso vagy Modena városával (és ezek környékével) együtt – a koronavírus-járvány miatt elkülönítették, Barbara pedig YouTube-on számolt be a fejleményekről.

A videójában többek között azt mondja, hogy aki a tiltás ellenére (és engedély nélkül) mozdul ki a karanténból, azt szigorúan büntetik. Háromnapos elzárást vagy több száz eurós bírságot kaphat a illető. A rendelet szerint a közutakon rendőrök ellenőrizhetik, hogy az adott embernek van-e igazolása arra vonatkozóan, átlépheti a karantént, a milánói vasútállomáson szintén maszkos rendőröknek és katonáknak mutogatják a hivatalos papírokat a városba érkezők.

Az öt éve Olaszországban élő magyar képzőművész az elmúlt két hétben a videóiban folyamatosan tudósított a kinti aktuális járványhelyzetről, ám igyekezett nem emberek közé menni, leginkább az autójából jelentkezett be. „Egyszer tettem kivételt, akkor vonattal utaztam Velencébe, de konkrétan egyedül voltam a vagonban. Végig szigorúan figyeltem a kézfertőtlenítésre és a maszk hordására is. Egyébként pedig az elmúlt 14 napban csak ételt venni mozdultam ki, azt is csupán kétszer.”

Mint a hvg.hu-nak elmondta: a bárok, éttermek rövidített nyitvatartási idővel működnek, este hatkor minden bezár. Rendőrök figyelik a kiszolgáló egységeket, és ha a vendéglátóhelyek nem tudják garantálni, hogy az emberek legalább egy méter távolságra üljenek egymástól, akkor bezárják a helyeket.

Az edzőtermeket, uszodákat is bezárták, Padova megyében már két hete lakat került az iskolákra, a templomokban nincs mise, a mozikban nincs vetítés, a színházakban előadás, a könyvtárak is zárva vannak. Piac egy hete még volt, de valószínűleg, hogy április elejéig – ameddig a jelenlegi döntés értelmében tart a vesztegzár –, a piacot is mellőzni fogják.

Nem megyünk bulizni, barátokkal iszogatni sem, lemondtuk a szülinapokat is. Nem bánom, hogy le kell mondanom dolgokról, mert az a legfontosabb, hogy megállítsuk a járványt, és azt csak közösen tudjuk megtenni

– meséli Barbara a karantén magánéleti vonatkozásait. Hozzáteszi, hogy egyre több ismerőse home office-ból dolgozik, ugyanakkor például informatikus barátjának még a jelenlegi körülmények között is heti három napot kötelező a bejárás.

„Mivel én időm nagy részében otthon vagyok, nem tudom pontosan, hogy most mi zajlik kint. Az biztos, hogy sűrűbben láttam az elmúlt két hétben rendőröket a környéken, élelmiszerhiány pedig egyelőre nincsen, az áru ugyanúgy bejöhet a megyébe” – teszi hozzá Barbara.

Már több mint hétezer eset van

A vasárnapi este fél hetes adatok szerint Olaszországban eddig 7375 emberről tudnak, akik az új koronavírussal fertőződtek meg. Eddig 366-an haltak meg a fertőzés következtében, 622-en felépültek.

Jelenleg a legtöbb, Covid-19-cel diagnosztizált beteg Lombardia tartományban van (több mint négyezer emberről beszélünk), Emilia Romagnában is több mint ezer ember érintett, és Veneto (ahol Mihályi Barbara is él) a harmadik legveszélyesebb régió a járvány szempontjából, itt 670 pozitív teszteredményről tudni.

