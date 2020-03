Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a15a7ab8-9a58-4900-94e4-adab3da90871","c_author":"HVG","category":"360","description":"A székesfehérvári múzeumban a város szülötte, a 80 éves Ujházi Péter groteszk, szürreális magánmitológiáját ismerhetjük meg.\r

\r

","shortLead":"A székesfehérvári múzeumban a város szülötte, a 80 éves Ujházi Péter groteszk, szürreális magánmitológiáját ismerhetjük...","id":"202010_kiallitas__mikrokozmosz_ujhazi_peter_akulonutazas_terei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15a7ab8-9a58-4900-94e4-adab3da90871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ee903-872f-4ab6-8afa-d364543a1112","keywords":null,"link":"/360/202010_kiallitas__mikrokozmosz_ujhazi_peter_akulonutazas_terei","timestamp":"2020. március. 09. 14:00","title":"Székesfehérvártól Lisszabonig, Nadaptól Rómáig utazhat a Csók István Képtárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3bc10b-3800-45fc-a003-b1981580b7d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, remek eszköz lehet a hackerek kezében az ultrahang. Legutóbb arra derült fény, hogy a hangasszisztenssel vezérelt eszközök felett vehetik át az irányítást az ultrahangot bevetve.","shortLead":"Úgy tűnik, remek eszköz lehet a hackerek kezében az ultrahang. Legutóbb arra derült fény, hogy a hangasszisztenssel...","id":"20200310_surfingattack_ultrahangos_tamadas_digitalis_asszisztensen_keresztul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec3bc10b-3800-45fc-a003-b1981580b7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a832c0d-7520-4923-87a3-73fa28491c43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_surfingattack_ultrahangos_tamadas_digitalis_asszisztensen_keresztul","timestamp":"2020. március. 10. 10:33","title":"Vigyázat, a beépített asszisztensen keresztül is támadható egy mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon sajnálják, de nincs más választásuk. A mostani állás szerint Európába azért jönnek. \r

\r

","shortLead":"Nagyon sajnálják, de nincs más választásuk. A mostani állás szerint Európába azért jönnek. \r

\r

","id":"20200310_A_Pearl_Jam_elhalasztja_a_turnejat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59eace84-173d-4acf-9e65-b1af15c8cb58","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_A_Pearl_Jam_elhalasztja_a_turnejat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 10. 09:32","title":"A Pearl Jam elhalasztja a turnéját a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lopás a dublini rákos betegek ellátására specializálódott kórházban történt. \r

\r

","shortLead":"A lopás a dublini rákos betegek ellátására specializálódott kórházban történt. \r

\r

","id":"20200310_Tobb_ezer_arcmaszkot_loptak_el_a_rakos_betegek_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57479b82-842b-4412-b01f-d0347fc54eec","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Tobb_ezer_arcmaszkot_loptak_el_a_rakos_betegek_elol","timestamp":"2020. március. 10. 14:35","title":"Több ezer arcmaszkot loptak el a rákos betegek elől Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve számolgatnak az elemzők, mekkora lehet valójában a baj, és mit hoz mindez Európa számára.","shortLead":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve...","id":"20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97552ca7-f2ec-4ade-a425-d2b4eacf5f2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","timestamp":"2020. március. 10. 20:36","title":" A legfájdalmasabb pontra sújtott le a koronavírus Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság hozzájárult, hogy növekedjen az olasz deficit a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság hozzájárult, hogy növekedjen az olasz deficit a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200309_Az_EU_szolidaris_az_olaszokkal_szemben__a_nemetek_nem_annyira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d31354e-8b8e-434f-9451-5bd65a157b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200309_Az_EU_szolidaris_az_olaszokkal_szemben__a_nemetek_nem_annyira","timestamp":"2020. március. 09. 20:25","title":"Az EU szolidáris az olaszokkal szemben – a németek nem annyira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dell az Orange francia mobilszolgáltatóval egy 5G-képes laptopon tesztelte, hogy a gyakorlatban, mindennapi felhasználás során milyen sebességet hoz az újgenerációs technológia.","shortLead":"A Dell az Orange francia mobilszolgáltatóval egy 5G-képes laptopon tesztelte, hogy a gyakorlatban, mindennapi...","id":"20200310_dell_orange_5g_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaecc0b-7d70-41ac-b63b-10dd6eb9baa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_dell_orange_5g_teszt","timestamp":"2020. március. 10. 14:33","title":"A Dell kipróbálta, mennyivel gyorsabb az 5G-s net, az eredmény beszédes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","shortLead":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","id":"20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b332b29c-a506-4c38-bafa-9f924407e205","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","timestamp":"2020. március. 10. 10:59","title":"Felfüggesztette az összes olaszországi és izraeli járatát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]