[{"available":true,"c_guid":"2095cef4-6da0-4d61-8092-211ccd497a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"83 éves korában elhunyt Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, író – jelentette be az Újszínház a Facebook-oldalán.\r

\r

","shortLead":"83 éves korában elhunyt Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, író – jelentette be...","id":"20200224_Meghalt_Csukas_Istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2095cef4-6da0-4d61-8092-211ccd497a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76e6934-680b-4f80-8c68-c08c45ea3d6c","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Meghalt_Csukas_Istvan","timestamp":"2020. február. 24. 11:06","title":"Meghalt Csukás István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"István azóta új munkahelyet talált, ahol nem diszkriminálják a betegsége miatt.","shortLead":"István azóta új munkahelyet talált, ahol nem diszkriminálják a betegsége miatt.","id":"20200225_hiv_fertozes_kirugas_tarsasag_a_szabadsagjogokert_diszkriminacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca31cb0-0d06-4ef1-b821-29a7e41db145","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_hiv_fertozes_kirugas_tarsasag_a_szabadsagjogokert_diszkriminacio","timestamp":"2020. február. 25. 13:04","title":"HIV-fertőzése miatt rúgtak ki egy férfit a munkahelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a4e4c0-612f-411c-9b55-56261c3ee857","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja, mert nem tartotta be az orvosi protokollt és emiatt két fertőzési góc kialakulását tette lehetővé az országban.","shortLead":"Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja...","id":"20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7a4e4c0-612f-411c-9b55-56261c3ee857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9960876b-74bf-4cc6-81e3-3de886f7a02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 05:15","title":"Koronavírus: már 229 fertőzött van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás tenisztornán.","shortLead":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió...","id":"20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68b2b1-47ef-4255-9bea-1798b6723751","keywords":null,"link":"/sport/20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","timestamp":"2020. február. 24. 19:24","title":"Másodszor is kikapott Babos Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0cba4d-5ccd-4488-8bbf-2e68fcf40805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozásokat vezettek be két fővárosi iskolában a koronavírus miatt. Azok a diákok érintettek, akik a közelmúltban Olaszországban jártak.","shortLead":"Korlátozásokat vezettek be két fővárosi iskolában a koronavírus miatt. Azok a diákok érintettek, akik a közelmúltban...","id":"20200225_budapesti_iskolak_koronavirus_erintett_diakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae0cba4d-5ccd-4488-8bbf-2e68fcf40805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9159f28a-7976-46e7-9b9f-d962cb6cac95","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_budapesti_iskolak_koronavirus_erintett_diakok","timestamp":"2020. február. 25. 13:47","title":"Két budapesti iskolában is intézkedtek a koronavírus-veszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb5c533-442f-461d-a5de-29d1c90f6fad","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Requiem Tzimbalomra című verskötetéért Kovács András Ferenc nyerte el idén az Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellette pedig még négy szerző vehet át elismerést a március 2-i díjátadó ünnepségen. ","shortLead":"Requiem Tzimbalomra című verskötetéért Kovács András Ferenc nyerte el idén az Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellette...","id":"20200225_Irodalmi_Nagydijat_kap_Kovacs_Andras_Ferenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb5c533-442f-461d-a5de-29d1c90f6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e4f574-9773-4802-b4d9-0792b3004e0b","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_Irodalmi_Nagydijat_kap_Kovacs_Andras_Ferenc","timestamp":"2020. február. 25. 11:41","title":"Irodalmi Nagydíjat kap Kovács András Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95063fa6-402e-4e54-8342-ec572bb1584e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A koronavírus megjelenése miatt le kellett állítani a Mission: Impossible hetedik részének olaszországi forgatását.","shortLead":"A koronavírus megjelenése miatt le kellett állítani a Mission: Impossible hetedik részének olaszországi forgatását.","id":"20200225_Lehetetlen_kuldetesnek_igerkezik_a_Mission_Impossible_forgatasa_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95063fa6-402e-4e54-8342-ec572bb1584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f9fa35-0fd0-4412-9984-e6971e62d59c","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Lehetetlen_kuldetesnek_igerkezik_a_Mission_Impossible_forgatasa_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 10:23","title":"Lehetetlen küldetésnek tűnik a Mission: Impossible forgatása Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42206b0-ede8-4db0-8e58-0a75d6d0ecb6","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"vilag","description":"Elfogyott maszkok, bezárt iskolák, olasz mentalitás: Milánóban és Velencében élők meséltek a hvg.hu-nak arról, milyen az élet a koronavírus miatt lezárt területek szomszédságában, illetve benne.","shortLead":"Elfogyott maszkok, bezárt iskolák, olasz mentalitás: Milánóban és Velencében élők meséltek a hvg.hu-nak arról, milyen...","id":"20200224_Akkor_kezdtunk_aggodni_amikor_meglattuk_hogy_nincs_aru_a_boltokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42206b0-ede8-4db0-8e58-0a75d6d0ecb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434ab620-965c-4005-8b47-8b6ee5e9a680","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Akkor_kezdtunk_aggodni_amikor_meglattuk_hogy_nincs_aru_a_boltokban","timestamp":"2020. február. 24. 17:45","title":"Mindennapok Milánóban: „Akkor kezdtünk aggódni, amikor megláttuk, hogy nincs áru a boltokban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]