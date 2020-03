Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Köztük van a paksi atomerőmű, a mátrai erőmű, az Auchan, az MTVA, a posta, a Volánbusz és a MÁV is.","shortLead":"Köztük van a paksi atomerőmű, a mátrai erőmű, az Auchan, az MTVA, a posta, a Volánbusz és a MÁV is.","id":"20200319_Hetvenegy_vallalatnal_mar_megjelentek_a_honvedelmi_iranyitocsoportok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc674ef-94e2-4ea9-896d-2361e34d3935","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Hetvenegy_vallalatnal_mar_megjelentek_a_honvedelmi_iranyitocsoportok","timestamp":"2020. március. 19. 15:48","title":"Hetven magyar vállalatnál már megjelentek a honvédelmi irányítócsoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeca9aa-ff35-4a29-8691-34fc4dc45251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már komoly mennyiség készült az ID.3-ból, azonban a rengeteg hiba miatt a vásárlókhoz eddig egy példány sem juthatott el.","shortLead":"Már komoly mennyiség készült az ID.3-ból, azonban a rengeteg hiba miatt a vásárlókhoz eddig egy példány sem juthatott...","id":"20200318_a_vw_egy_titkos_telephelyen_tarolja_a_hibaktol_hemzsego_uj_villanyautoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aeca9aa-ff35-4a29-8691-34fc4dc45251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e1921f-e254-4bc4-a14a-12289b7caf36","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_vw_egy_titkos_telephelyen_tarolja_a_hibaktol_hemzsego_uj_villanyautoit","timestamp":"2020. március. 18. 06:41","title":"A VW egy titkos telephelyen tárolja a hibáktól hemzsegő új villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb2699a-5874-4ff4-b23d-5ab6c0af14b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szűrőbusz is érkezik a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetbe.\r

","shortLead":"Egy szűrőbusz is érkezik a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetbe.\r

","id":"20200318_Atszervezi_mukodeset_a_kardiologiai_intezet_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efb2699a-5874-4ff4-b23d-5ab6c0af14b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda8583a-67f7-4961-a23c-fdd4b93bbd98","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Atszervezi_mukodeset_a_kardiologiai_intezet_is","timestamp":"2020. március. 18. 11:28","title":"Átszervezi működését a kardiológiai intézet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","shortLead":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","id":"20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2f721d-9ab9-440c-a0a8-523c6a59945c","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","timestamp":"2020. március. 19. 14:09","title":"Lövöldözött és megverte volt barátnőjét, majd ittasan hajtott az árokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal?","shortLead":"Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal?","id":"20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fde842-9877-4d17-9a5f-185bfdb5b03d","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","timestamp":"2020. március. 18. 08:14","title":"Mégis mennyi ideig aktív a koronavírus a különböző felületeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Ford csütörtöktől leállítja a termelést Kölnben, Saarlouisban és Craiovában, Valenciában pedig már a hét elején sem dolgoztak. ","shortLead":"A Ford csütörtöktől leállítja a termelést Kölnben, Saarlouisban és Craiovában, Valenciában pedig már a hét elején sem...","id":"20200317_A_Ford_kenyszerszabadsagra_kuldi_tobb_ezer_europai_dolgozojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab16d81a-91e5-43db-a8e0-2ab40c541af2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_A_Ford_kenyszerszabadsagra_kuldi_tobb_ezer_europai_dolgozojat","timestamp":"2020. március. 17. 19:57","title":"A Ford több ezer európai dolgozóját küldi kényszerszabadságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","shortLead":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","id":"20200318_benzinr_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12bd74-55b7-43c5-a20c-781718451f09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_benzinr_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:19","title":"Már nagyon közel a 300 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus miatt Marokkó is bezárkózik, ami megnehezíti a külföldiek hazajutását. A magyarokért különgép megy.","shortLead":"A vírus miatt Marokkó is bezárkózik, ami megnehezíti a külföldiek hazajutását. A magyarokért különgép megy.","id":"20200318_marokko_magyarok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdbd257-318b-409c-97c2-27f78f459699","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_marokko_magyarok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 07:04","title":"146 magyar rekedt Marokkóban, a kormány hazahozza őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]