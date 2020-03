Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank közölte az elvárásait a bankok felé: futamidő-hosszabbítást szeretnének, ami biztosítja, hogy a havi terhek az eredeti szinten maradjanak, vagy az alatt.","shortLead":"A jegybank közölte az elvárásait a bankok felé: futamidő-hosszabbítást szeretnének, ami biztosítja, hogy a havi terhek...","id":"20200323_Nemzeti_Bank_a_moratorium_lejarta_utan_nem_emelkedhet_az_adosok_torlesztoreszlete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429ad44c-e16b-4951-8161-21e846f28ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_Nemzeti_Bank_a_moratorium_lejarta_utan_nem_emelkedhet_az_adosok_torlesztoreszlete","timestamp":"2020. március. 23. 16:17","title":"MNB: A moratórium lejárta után nem emelkedhet az adósok törlesztőrészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég franciaországi és spanyolországi telephelyein indul be ismét a gyártás.","shortLead":"A cég franciaországi és spanyolországi telephelyein indul be ismét a gyártás.","id":"20200323_Ujraindul_az_Airbusnal_a_termeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc42215-2f34-480f-b94f-61614cd794a6","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_Ujraindul_az_Airbusnal_a_termeles","timestamp":"2020. március. 23. 18:04","title":"Újraindul az Airbusnál a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f33796-095c-4f47-875f-b1593c1e6e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a legtöbben biztosak abban, hogy Magyarországon is tömegeket fertőz majd meg a koronavírus, a Publicus Intézet felmérése szerint azt is gondolja a többség: a járvány csak másokat fog megbetegíteni.","shortLead":"Miközben a legtöbben biztosak abban, hogy Magyarországon is tömegeket fertőz majd meg a koronavírus, a Publicus Intézet...","id":"20200324_publicus_nyugdijasok_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6f33796-095c-4f47-875f-b1593c1e6e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624ccbdc-51b5-4357-a3fd-bccc9cc4525f","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_publicus_nyugdijasok_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 10:18","title":"A vállalkozók és a nyugdíjasok ellenzik legjobban a kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea07570-9f08-43a2-80f8-9ba6d7eb23a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína 30 tonna orvosi felszerelést szállított a koronavírus-járvány által sújtott Olaszországnak, s ezzel Peking igyekszik úgy beállítani magát, mintha az EU-tagországok helyett az ázsiai ország mentené meg az olaszokat. 