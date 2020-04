Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Van olyan olaszországi régió, ahol akár napokon belül nullára csökkenhet az új koronavírus-fertőzöttek száma. Az ország újranyitása azonban inkább májusra tehető.","shortLead":"Van olyan olaszországi régió, ahol akár napokon belül nullára csökkenhet az új koronavírus-fertőzöttek száma. Az ország...","id":"20200331_Az_olaszok_mar_latjak_az_alagut_veget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c851d28d-584b-4b08-9e10-611f6c60b598","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Az_olaszok_mar_latjak_az_alagut_veget","timestamp":"2020. március. 31. 16:17","title":"Olaszországban már látják az alagút végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legfeljebb tíz ember lehetett volna egy helyen, ehhez képest százak mentek el egy háromórás istentiszteletre, a lelkészt letartóztatta a rendőrség.","shortLead":"Legfeljebb tíz ember lehetett volna egy helyen, ehhez képest százak mentek el egy háromórás istentiszteletre...","id":"20200331_florida_istentisztelet_koronavirus_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802bd3ba-6bbe-479c-abeb-bf4c025c4609","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_florida_istentisztelet_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2020. március. 31. 06:17","title":"Letartóztattak egy floridai lelkészt, mert több száz embernek tartott istentiszteletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0ba4d1-fa0e-4276-bcec-a3a3063b46f8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A magyar és a szlovák fél gyorsan megállapodott egymással.","shortLead":"A magyar és a szlovák fél gyorsan megállapodott egymással.","id":"20200401_Megnyilt_a_balassagyarmati_hataratkelo_az_ingazok_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd0ba4d1-fa0e-4276-bcec-a3a3063b46f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc956160-201e-40d5-bfc5-3e1091f5c540","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_Megnyilt_a_balassagyarmati_hataratkelo_az_ingazok_elott","timestamp":"2020. április. 01. 08:44","title":"Megnyílt a balassagyarmati határátkelő az ingázók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de70200-388b-427a-9f09-0b67e6a40be2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többnyire csak egy-egy autó kerül elő rozoga pajtákból, most egy egész kereskedés bukkant elő.","shortLead":"Többnyire csak egy-egy autó kerül elő rozoga pajtákból, most egy egész kereskedés bukkant elő.","id":"20200401_30_eve_bezart_autokereskedest_talaltak_tele_jarmuvekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de70200-388b-427a-9f09-0b67e6a40be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57480b5-8ad6-43c8-bc80-c54733100266","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_30_eve_bezart_autokereskedest_talaltak_tele_jarmuvekkel","timestamp":"2020. április. 01. 10:10","title":"30 éve bezárt autókereskedést találtak tele járművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7754951d-76c4-435c-a12d-9e6168dc6149","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi videó remekül bemutatja, hogyan teríti szét a légáramlat az akár fertőző nyálcseppeket zárt helyiségben.","shortLead":"Az alábbi videó remekül bemutatja, hogyan teríti szét a légáramlat az akár fertőző nyálcseppeket zárt helyiségben.","id":"202000401_koronavirus_jarvany_maszk_hordasa_tusszentes_nyalcseppek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7754951d-76c4-435c-a12d-9e6168dc6149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe481862-8d4e-43ae-96af-5b6594c10bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/202000401_koronavirus_jarvany_maszk_hordasa_tusszentes_nyalcseppek","timestamp":"2020. április. 01. 09:03","title":"Beszédes videó: ezért hasznos, ha mindenki maszkot hord járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d17c2eb-52a2-42aa-a542-4e73fce74857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen, mert hétfőn arról tájékoztatta a lakosokat, hogy a kisvárosban is megjelent a koronavírus. A helyi kórház igazgatója, Kásler Miklós vasárnapi utasítására hivatkozva fegyelmi eljárással fenyegeti a polgármestert. Közben az operatív törzs legalább a megyei adatok közlését jóváhagyta.","shortLead":"Fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen, mert hétfőn arról tájékoztatta a lakosokat, hogy a kisvárosban is...","id":"20200331_Kiszivarogtatas_gyanuja_miatt_fegyelmi_indul_a_jaszberenyi_polgarmester_ellen_a_koronavirusos_tajekoztatoja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d17c2eb-52a2-42aa-a542-4e73fce74857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c3116e-d8f2-4ff1-98b1-a019f57b7d96","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Kiszivarogtatas_gyanuja_miatt_fegyelmi_indul_a_jaszberenyi_polgarmester_ellen_a_koronavirusos_tajekoztatoja_miatt","timestamp":"2020. március. 31. 11:27","title":"Kiszivárogtatás gyanúja miatt fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább május közepéig érvényben kell hagyni Finnországban a járvány miatti különleges intézkedéseket.","shortLead":"Legalább május közepéig érvényben kell hagyni Finnországban a járvány miatti különleges intézkedéseket.","id":"20200331_finnorszag_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590b46ce-159c-4269-ac75-81a2067fe14b","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_finnorszag_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 06:26","title":"A finn kormány szerint tovább fog tartani a járvány, mint ahogy eddig számoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai hírcsatorna a hataloméhes politikusokról írt cikkében emlékezett meg Orbán Viktorról.","shortLead":"Az amerikai hírcsatorna a hataloméhes politikusokról írt cikkében emlékezett meg Orbán Viktorról.","id":"20200401_Hatalomehes_vezetokrol_ir_a_CNN_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7259c8-7035-427a-8672-bebfa1465aa8","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Hatalomehes_vezetokrol_ir_a_CNN_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_utan","timestamp":"2020. április. 01. 14:15","title":"A CNN a Fülöp-szigetek diktátorához hasonlítja Orbán Viktort a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]