[{"available":true,"c_guid":"0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csillapodik a koronavírus-járvány Olaszországban, újabb 4585 ember fertőződött meg.","shortLead":"Nem csillapodik a koronavírus-járvány Olaszországban, újabb 4585 ember fertőződött meg.","id":"20200403_Olaszorszagban_nincs_javulas_766an_haltak_meg_a_jarvany_miatt_24_ora_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92a3765-dd2e-4ea0-95b4-09cbf5ec2705","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Olaszorszagban_nincs_javulas_766an_haltak_meg_a_jarvany_miatt_24_ora_alatt","timestamp":"2020. április. 03. 18:45","title":"Olaszországban nincs javulás: 766-an haltak meg 24 óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss tanulmány szerint az amúgy is lemaradó diákok a távoktatás miatt még jobban leszakadnak.\r

