[{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a tendencia folytatódik, Budapest gócponttá válhat – hangzott el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"Ha a tendencia folytatódik, Budapest gócponttá válhat – hangzott el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","id":"20200407_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aded80-e178-42c9-ab39-0252862f2147","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 07. 11:26","title":"Müller Cecília: Gyászos nap után vagyunk, egyre nagyobb veszélyben van mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","shortLead":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","id":"20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37085b11-efa4-4912-846a-e3cb1a6eff97","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","timestamp":"2020. április. 07. 17:22","title":"Vége a nagy bolti rohamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz méterre attól, amelyik tavaly lepleződött le, Bayer Zsolt fia lakik egy másik, 46 négyzetméteres önkormányzati lakásban. Havonta mindössze 30 ezer forintért.","shortLead":"Száz méterre attól, amelyik tavaly lepleződött le, Bayer Zsolt fia lakik egy másik, 46 négyzetméteres önkormányzati...","id":"20200408_bayer_zsolt_ingatlancsere_meg_egy_lakas_a_varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e04c5c-5674-407a-87e8-c7fece439c2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_bayer_zsolt_ingatlancsere_meg_egy_lakas_a_varban","timestamp":"2020. április. 08. 16:51","title":"Bayer Zsolt családja két lakást is szerzett a Várban, mindkettőt ugyanazért a faházért cserélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma tekintetében.\r

","shortLead":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma...","id":"20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b002e61-701e-458f-b912-e5bdf95bb0c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","timestamp":"2020. április. 07. 21:10","title":"Kásler szerint elég orvos és ápoló van Magyarországon a járvány leküzdéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De a végső döntés a kormányé – mondta a főpolgármester. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere is arra utalt, nem elképzelhetetlen a kijárási korlátozások szigorítása.","shortLead":"De a végső döntés a kormányé – mondta a főpolgármester. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere is arra utalt...","id":"20200408_Karacsony_Meg_legalabb_egy_honapig_fenn_kell_tartani_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca292b36-df73-4418-bb70-4d386b17ddf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Karacsony_Meg_legalabb_egy_honapig_fenn_kell_tartani_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. április. 08. 11:07","title":"Karácsony: Még legalább egy hónapig fenn kell tartani a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE – nem reprezentatív, de mindenképp érdekes – kutatásának válaszadói viszonylag tájékozottak voltak a koronavírussal kapcsolatban. A hatóságok utasításait már jóval kevesebben követnék.","shortLead":"Az ELTE – nem reprezentatív, de mindenképp érdekes – kutatásának válaszadói viszonylag tájékozottak voltak...","id":"20200408_koronavirus_magyarorszag_jarvany_felmeres_kutatas_elte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ba7cd4-10b2-4117-8f75-2a80c7ab0023","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_magyarorszag_jarvany_felmeres_kutatas_elte","timestamp":"2020. április. 08. 10:33","title":"Az ELTE által megkérdezett magyarok harmada tart attól, hogy elkapja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rekordmeleg óceánvíz miatt óriási területen indult meg a korallfehéredés, ami a korallzátony betegségét mutatja.","shortLead":"A rekordmeleg óceánvíz miatt óriási területen indult meg a korallfehéredés, ami a korallzátony betegségét mutatja.","id":"20200407_legnagyobb_korallfeheredes_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f79b324-9ea8-4ff7-b8cb-68fdee54e495","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_legnagyobb_korallfeheredes_ausztralia","timestamp":"2020. április. 07. 12:49","title":"Sosem látott léptékben pusztul az ausztrál Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvános megszégyenítéssel próbálják visszaszorítani a vandalizmust.","shortLead":"Nyilvános megszégyenítéssel próbálják visszaszorítani a vandalizmust.","id":"20200408_kinai_nagy_fal_vandalok_rongalas_szegyenlista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ddbab7-2afb-4faf-80df-0899d861e72f","keywords":null,"link":"/elet/20200408_kinai_nagy_fal_vandalok_rongalas_szegyenlista","timestamp":"2020. április. 08. 12:11","title":"Listázni fogják azokat, akik megrongálták a kínai nagy falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]