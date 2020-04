Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6835f1d9-b166-4247-a421-30774752187b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, aki az önként vállal karantén idején sem szeretne lemondani egy kellemes iszogatásról a barátokkal (sőt akár idegenekkel), és ez könnyen megoldható az internet segítségével.","shortLead":"Van, aki az önként vállal karantén idején sem szeretne lemondani egy kellemes iszogatásról a barátokkal (sőt akár...","id":"20200331_koronavirus_jarvany_online_iszogatas_videokonferencia_chat_alkalmazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6835f1d9-b166-4247-a421-30774752187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ad084b-f466-43ba-b43e-35bd5202ca7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_koronavirus_jarvany_online_iszogatas_videokonferencia_chat_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 31. 11:03","title":"Vírusjárvány idején: közös online iszogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messengerbe érkező új funkció megmutatja legközelebbi barátainknak, éppen merre járunk. Az újdonság egyelőre nem nyilvános, de már most látni lehet, hogyan működhet.","shortLead":"A Messengerbe érkező új funkció megmutatja legközelebbi barátainknak, éppen merre járunk. Az újdonság egyelőre nem...","id":"20200401_facebook_messenger_automatikus_helymeghatarozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b926f663-4513-49ec-a4b6-cf2e3fe08bc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_facebook_messenger_automatikus_helymeghatarozas","timestamp":"2020. április. 01. 16:03","title":"Új funkció jöhet a Messengerbe: az app kitalálja és megmutatja másoknak, mikor mit csinálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában négyezer ember halt meg és 14 ezren gyógyultak fel a Covid-19 betegségből.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában négyezer ember halt meg és 14 ezren gyógyultak fel a Covid-19 betegségből.","id":"20200331_Koronavirus_Kozel_nyolcszazezer_fertozottrol_tudni_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103ccf1e-956e-4bbd-bb21-f25c6b496b16","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Koronavirus_Kozel_nyolcszazezer_fertozottrol_tudni_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 31. 09:47","title":"Koronavírus: Közel nyolcszázezer fertőzöttről tudni világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ma tér vissza a kellemes meleg.","shortLead":"Nem ma tér vissza a kellemes meleg.","id":"20200401_idojaras_elorejelzes_napsutes_huvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560ac11d-d48f-4324-bf6b-85f67a3f6302","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_idojaras_elorejelzes_napsutes_huvos","timestamp":"2020. április. 01. 05:14","title":"Napsütéses, de hűvös nap lesz a mai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy mobilalkalmazás figyeli majd a fertőzöttek mozgását az orosz fővárosban.\r

","shortLead":"Egy mobilalkalmazás figyeli majd a fertőzöttek mozgását az orosz fővárosban.\r

","id":"20200401_Moszkvaban_mar_csak_QRkoddal_lehet_az_utcara_menni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866ce79e-f568-4d42-a24f-05bb92b1fd64","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Moszkvaban_mar_csak_QRkoddal_lehet_az_utcara_menni","timestamp":"2020. április. 01. 11:34","title":"Moszkvában csak QR-kóddal mehetnek majd utcára az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f6459c-db34-471a-b056-9889ee7fe942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérigazgató és az államtitkár is úgy gondolja, hogy csak ront a járványhelyzeten az új közlekedési rend. Karácsony Gergely változtatni fog.","shortLead":"A volt vezérigazgató és az államtitkár is úgy gondolja, hogy csak ront a járványhelyzeten az új közlekedési rend...","id":"20200401_BKK_menetrend_Vitezy_Furjes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61f6459c-db34-471a-b056-9889ee7fe942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1e4224-0712-4845-9d78-7f5bce18a00a","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_BKK_menetrend_Vitezy_Furjes","timestamp":"2020. április. 01. 10:21","title":"Vitézy és Fürjes szerint is rossz döntést hozott a BKK a szombati menetrend bevezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megfelelő védőfelszerelések hiánya miatt a két ismert esetnél jóval több háziorvos fertőződhetett meg.","shortLead":"A megfelelő védőfelszerelések hiánya miatt a két ismert esetnél jóval több háziorvos fertőződhetett meg.","id":"20200331_koronavirus_jarvany_haziorvos_muller_cecilia_tisztifoorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd001b24-bfbc-420c-b96f-8043eed34f56","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_jarvany_haziorvos_muller_cecilia_tisztifoorvos","timestamp":"2020. március. 31. 20:58","title":"Index: Lélegeztetőgépre került egy háziorvos, aki elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat zuhan a forint, a reggeli 360-as árfolyamról 368-ig esett az euróval szemben. Amellett, hogy a nemzetközi hangulat nem segíti Közép-Európa devizáit, még a régiónk más pénzeihez képest is nagyot esik a forint.","shortLead":"Hatalmasat zuhan a forint, a reggeli 360-as árfolyamról 368-ig esett az euróval szemben. Amellett, hogy a nemzetközi...","id":"20200401_forint_euro_arfolyam_melypont_deviza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bbfba0-6760-4e58-86e2-3695b7e2ccf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_forint_euro_arfolyam_melypont_deviza","timestamp":"2020. április. 01. 11:28","title":"Zuhan a forint, már 369 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]