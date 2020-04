Épp ma hét hetes Állatkertünk legifjabb tapírja. A kislánynak bizonyult jövevény szépen gyarapszik, és az anyatej mellett már szilárd táplálékot is fogyaszt. Állatkertünk a közönség segítségét kéri a megfelelő név kiválasztásában.

Február 20-án reggelre örvendetes családi esemény történt Állatkertünk tapírjainál. Suki, az anyaállat ugyanis egy életerős utódot hozott világra, aki egyébként kislánynak bizonyult. Az örömhírt március elején terveztük bejelenteni, bár ahhoz, hogy a közönség a saját szemével is láthassa a jövevényt, még akkor is várni kellett volna. A koronavírus járvány miatt azonban egyre szigorúbb korlátozásokat kellett bevezetni, így be kellett zárni a beltéri bemutatóhelyeket, március 15-től pedig az egész kertet be kellett zárni a nagyközönség előtt. Az apróság persze ebből semmit nem érzékel, és azóta is zavartalanul fejlődik. Most úgy látjuk, itt az ideje, hogy legalább az interneten keresztül bemutassuk az aranyos tapírkislányt a nagyközönségnek. Ezért első lépésként összeállítottunk egy kisfilmet, amelyen a jövevény születése utáni első napokban, hetekben készült.

A jövevény bemutatásával egy időben kérni is szeretnénk valamit! Segítséget abban, hogy kiválasszuk a megfelelő nevet az apróságnak. Az előzetes zsűrizést követően három név maradt a „kalapban", ezekre várunk szavazatokat:

