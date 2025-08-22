Orbán Balázs elárulta, mit csinálnak az Adrián Orbán Viktorral

„Hoppá, ez egy vízi zebra! Újabb ordas kamu. Ellenben örömmel jelentem a helyszínről, hogy a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírása jól halad” – közölte Orbán Balázs, Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon.

A politikus Magyra Péter posztjára reagált, amiben közzétett egy képet, hogy a miniszterelnök Horvátországban van egy jachton Kaminski Fanny és Orbán Balázs társaságában. A Tisza Párt elnöke később arról posztolt, hogy Szíjj László Lady Mrd nevű luxusjachtja állt a hajó mellett, amin a kormányfőt lefotózták.

Orbán Viktor csütörtökön még kormányülést tartott a Karmelita kolostorban, ahol áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit, valamint az árrésstop meghosszabbításáról is döntöttek. Péntek reggel azonban már nem tartotta meg szokásos interjúját a Kossuth Rádióban.