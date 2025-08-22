Lavrov: Nincs tervben a Putyin–Zelenszkij-találkozó
Az orosz külügyminiszter szerint Putyin kész lenne találkozni az ukrán elnökkel.
HVG
Nincs tervben a Putyin-Zelenszkij-találkozó, mivel ennek a feltételei még nem adottak – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC-nek. Ugyanakkor azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin kész lenne találkozni az ukrán elnökkel.
„Trump elnök Anchorage után több pontot is felvetett, amelyekkel egyetértünk, és néhányukkal kapcsolatban hajlandóak vagyunk bizonyos rugalmasságot tanúsítani” – mondta Lavrov az alaszkai találkozóról.
Donald Trump amerikai elnök a múlt pénteken találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában, és tárgyalt a háborúról, majd hétfőn Zelenszkij és európai vezetők jártak Washingtonban, hogy ugyanerről egyeztessenek. Putyin és Zelenszkij esetleges találkozójáról pénteken beszélt először Trump. Lavrov már több ízben is kifejtette a hét folyamán, hogy nagyon távoli lehetőségként tekint csak az orosz-ukrán csúcstalálkozóra.
Zelenszkij pénteken azt mondta, hogy az európai vezetők körében felmerült a kérdés, hogy mi lesz, ha az oroszok végül nem mennek bele a Zelenszkij-Putyin-találkozóba, amitől Donald Trump amerikai elnök a nagy áttörést várja. „Ebben az esetben mi egy erős válaszlépést szeretnénk látni az Egyesült Államoktól” – jelentette ki.
Egyre több sérült gyereket, kamaszt, felnőttet gondozó család küzd azzal, hogy nem, vagy nem mindig tudják kiváltani a közgyógyellátásban elérhető pelenkákat. A kínálat kiszámíthatatlan, a támogatott típusok gyorsan eltűnnek, az alternatívák pedig sokszor drágák vagy alkalmatlanok.