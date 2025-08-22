Nincs tervben a Putyin-Zelenszkij-találkozó, mivel ennek a feltételei még nem adottak – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC-nek. Ugyanakkor azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin kész lenne találkozni az ukrán elnökkel.

„Trump elnök Anchorage után több pontot is felvetett, amelyekkel egyetértünk, és néhányukkal kapcsolatban hajlandóak vagyunk bizonyos rugalmasságot tanúsítani” – mondta Lavrov az alaszkai találkozóról.

Putyin nyerte az alaszkai menetet, győzelmének értéke hétfő éjjel derül ki Washingtonban Bár Donald Trump volt a házigazda, Vlagyimir Putyin tartotta kezében az amerikai és orosz elnök alaszkai csúcstalálkozóját. Moszkva helyzeti előnybe került, és korlátlanul folytathatja háborúját, amíg annak felelősségét Kijevre tudja hárítani.

Donald Trump amerikai elnök a múlt pénteken találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában, és tárgyalt a háborúról, majd hétfőn Zelenszkij és európai vezetők jártak Washingtonban, hogy ugyanerről egyeztessenek. Putyin és Zelenszkij esetleges találkozójáról pénteken beszélt először Trump. Lavrov már több ízben is kifejtette a hét folyamán, hogy nagyon távoli lehetőségként tekint csak az orosz-ukrán csúcstalálkozóra.

Zelenszkij pénteken azt mondta, hogy az európai vezetők körében felmerült a kérdés, hogy mi lesz, ha az oroszok végül nem mennek bele a Zelenszkij-Putyin-találkozóba, amitől Donald Trump amerikai elnök a nagy áttörést várja. „Ebben az esetben mi egy erős válaszlépést szeretnénk látni az Egyesült Államoktól” – jelentette ki.