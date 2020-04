Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kötelet is készített a neandervölgyi ember, a kutatók közvetlen bizonyítékot találtak a tevékenységre. A lelet alapján úgy tűnik, az ősi emberfélének a számokról is volt némi fogalma.","shortLead":"Kötelet is készített a neandervölgyi ember, a kutatók közvetlen bizonyítékot találtak a tevékenységre. A lelet alapján...","id":"20200411_neandervolgyi_ember_kotelkeszites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9566b69-ee81-4525-8a14-9368698d1c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_neandervolgyi_ember_kotelkeszites","timestamp":"2020. április. 11. 18:03","title":"Egy kötéldarab azt sugallja, hogy a neandervölgyi embernek még a számokról is volt fogalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","shortLead":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","id":"20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db33700-edaa-492f-b1bc-a39b12dd0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","timestamp":"2020. április. 11. 20:11","title":"Húsvétra bezárkózik Szentendre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa83028-5325-4e46-8901-6d457a192022","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az orvosi védőfelszereléseket szállító repülőgépek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landoltak.","shortLead":"Az orvosi védőfelszereléseket szállító repülőgépek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landoltak.","id":"20200411_Otmillio_maszk_es_huszezer_tesz_erkezett_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa83028-5325-4e46-8901-6d457a192022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b751db7-1f1d-4e71-9b80-792e6a13a914","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Otmillio_maszk_es_huszezer_tesz_erkezett_Magyarorszagra","timestamp":"2020. április. 11. 10:56","title":"Ötmillió maszk és húszezer teszt érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csernavölgyi István megerősítette a hírt, az intézmény dolgozói megdöbbentek a történteken. ","shortLead":"Csernavölgyi István megerősítette a hírt, az intézmény dolgozói megdöbbentek a történteken. ","id":"20200411_Kasler_Miklos_szekesfehervari_korhaz_foigazgato_levaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678fbe71-3c19-4ae3-883d-3b5c60d6fd75","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Kasler_Miklos_szekesfehervari_korhaz_foigazgato_levaltas","timestamp":"2020. április. 11. 09:09","title":"Kásler Miklós leváltotta a székesfehérvári kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71124a6b-b543-4e9f-b63d-b8a4a34cc012","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen, ősi hüllőfajt azonosítottak egy brazíliai kövület alapján, a faj a rejtélyes, kihalt tengeri hüllőcsalád, a tanystropheidae közeli rokona lehet.","shortLead":"Eddig ismeretlen, ősi hüllőfajt azonosítottak egy brazíliai kövület alapján, a faj a rejtélyes, kihalt tengeri...","id":"20200411_ismeretlen_hullofaj_brazilia_elessaurus_gondwanoccidens_tanystropheidae_rokona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71124a6b-b543-4e9f-b63d-b8a4a34cc012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b8b1e-3ac6-48d6-9104-bb677f7d8459","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_ismeretlen_hullofaj_brazilia_elessaurus_gondwanoccidens_tanystropheidae_rokona","timestamp":"2020. április. 11. 16:03","title":"Rejtélyes hüllő rokonának maradványaira bukkanhattak, a Gyűrűk Urából adtak neki nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem szakértő segítségével válaszolt a legfontosabb kérdésekre. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem szakértő segítségével válaszolt a legfontosabb kérdésekre. ","id":"20200411_Hogyan_kulonboztessuk_meg_az_allergiat_a_koronavirustol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ff31d7-73d6-4b69-9ae0-ab6771fabc75","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Hogyan_kulonboztessuk_meg_az_allergiat_a_koronavirustol","timestamp":"2020. április. 11. 14:19","title":"Hogyan különböztessük meg az allergiát a koronavírusos tünetektől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbae0d0-9790-444f-aee4-2f5a6ffd28dd","c_author":"","category":"kultura","description":"Iain Lindsay Radnóti Miklós Két karodban című versét mondta el a költészet napja alkalmából.","shortLead":"Iain Lindsay Radnóti Miklós Két karodban című versét mondta el a költészet napja alkalmából.","id":"20200411_Magyarul_szavalt_a_budapesti_brit_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcbae0d0-9790-444f-aee4-2f5a6ffd28dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f9751-577d-40f2-a549-72e881d18a3e","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Magyarul_szavalt_a_budapesti_brit_nagykovet","timestamp":"2020. április. 11. 19:40","title":"Magyarul szavalt a budapesti brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik politikus nemrég Szijjártó Péterrel is találkozott.","shortLead":"Az egyik politikus nemrég Szijjártó Péterrel is találkozott.","id":"20200410_Koronavirusos_egy_macedon_riporter_karantenban_a_politikusok_akikkel_interjuzott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfd6689-a147-4bcd-ba71-64e939733e07","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Koronavirusos_egy_macedon_riporter_karantenban_a_politikusok_akikkel_interjuzott","timestamp":"2020. április. 10. 15:16","title":"Koronavírusos egy macedón riporter, karanténban a politikusok, akikkel interjúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]