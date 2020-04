Most lett valójában alkalmas a rituális fürdőre.

Annyi baljós hír van manapság, hogy mindenki vár valami jobbra, biztatóra. Így vagyunk ezzel mi is: nem dobja fel sem a home office-ban, sem a szerkesztőségben ülő újságírót a helyzet, amikor jóformán csak bajokról szóló információkat kap. Pedig van azért olyan is, aminek örülni lehet, ami megnevettet, vannak remek kezdeményezések, példaértékű kiállások. Ezeket gyűjtjük ebben a cikksorozatban.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett leállások, kijárási korlátozások már Indiában is éreztetik a környezeti jótékony hatásaikat. A hinduk szent folyója, az egyébként erősen szennyezett Gangesz ugyanis elkezdett kitisztulni az utóbbi napokban, és két zarándokhelynek számító városnál, Haridvárnál és Risikésnél is nagyon hosszú évek óta most először olyan a vízminőség, hogy valóban lehessen fürdeni a folyóban.

A Times of India egy környezetkutatót, BD Joshit idézi, aki szerint a Gangesz most lett ténylegesen alkalmas a rituális megmártózásra, amely a hinduk hite szerint lelki megtisztulást eredményez. Más kérdés, hogy a folyó épp azért lett tisztább, mert nem érkeznek most hozzá zarándokok tömegei.

A kutató azt mondja, hogy a Gangeszben 500 százalékkal csökkent az összes oldott (szerves és szervetlen) anyag, az ipari és a lakossági szennyvíz mennyisége.