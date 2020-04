Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360...","id":"20200414_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07b7818-f40f-4ddf-959f-4c9644cf0595","keywords":null,"link":"/360/20200414_Radar360","timestamp":"2020. április. 14. 08:00","title":"Radar360: Az akcióhős Orbán Viktor levelet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milyen Mekka zarándokok, a Copacabana Beach strandolók, Velence hajók, Kairó közlekedési dugók nélkül?","shortLead":"Milyen Mekka zarándokok, a Copacabana Beach strandolók, Velence hajók, Kairó közlekedési dugók nélkül?","id":"20200414_Ilyen_a_vilag_turistak_es_kocsik_nelkul__muholdfelveteleken_mutatjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b01b85a-5525-47a9-9752-e1e40640ee3c","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Ilyen_a_vilag_turistak_es_kocsik_nelkul__muholdfelveteleken_mutatjuk","timestamp":"2020. április. 14. 14:55","title":"Ilyen a világ turisták és kocsik nélkül – műholdfelvételeken mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reggelente láthatják majd a nézők. ","shortLead":"Reggelente láthatják majd a nézők. ","id":"20200415_Veiszer_Alinda_az_ATVhez_igazol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495674c1-cdcd-4b70-83f5-c685b0f6152e","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Veiszer_Alinda_az_ATVhez_igazol","timestamp":"2020. április. 15. 13:46","title":"Veiszer Alinda az ATV-hez igazol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386ae446-5176-40ce-8db0-aa336297cfc5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel hárommilliárd euró többek között a munkaerő toborzást, a mobilkórházak felépítését és az orvosi eszközök és védelmi felszerelések finanszírozását segíti elő.\r

","shortLead":"A közel hárommilliárd euró többek között a munkaerő toborzást, a mobilkórházak felépítését és az orvosi eszközök és...","id":"20200414_27_tamogatas_egeszsegugyi_agazat_Europai_Unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386ae446-5176-40ce-8db0-aa336297cfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e6352d-e973-4288-a150-a26aa7671d27","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_27_tamogatas_egeszsegugyi_agazat_Europai_Unio","timestamp":"2020. április. 14. 17:12","title":"Komoly összeggel támogatja az egészségügyi ágazatokat Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar Narancsnak. ","shortLead":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar...","id":"20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e324bb2-e82c-4df7-86e1-20066426bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 15:25","title":"Török Gábor: Az első sokk után nagyon nehéz időszak vár Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív teszt nélkül.","shortLead":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív...","id":"20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113326bd-84ea-4731-a893-493bbc17a7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. április. 14. 17:47","title":"\"Kezdjék meg a tesztelést most!\": Orbánnak üzentek az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott használni.","shortLead":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott...","id":"20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7292e-4678-43db-ac8e-272603636cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","timestamp":"2020. április. 15. 12:03","title":"Irány kezet mosni – már erről is jelzést küldenek a Google-rendszerű okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0748e95d-c4d6-4d17-8891-7a1c4ab4e46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"BSoD, azaz a Windows jól ismert „kékhalál” képernyője egészen váratlan helyen bukkant fel, Párizs legnagyobb és legismertebb múzeumában, a Louvre-ban.","shortLead":"BSoD, azaz a Windows jól ismert „kékhalál” képernyője egészen váratlan helyen bukkant fel, Párizs legnagyobb és...","id":"20200415_windows_kekhalal_kepernyo_louvre_padlojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0748e95d-c4d6-4d17-8891-7a1c4ab4e46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d746b2d0-a5a3-435e-b3b3-69eb2b0ce97c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_windows_kekhalal_kepernyo_louvre_padlojan","timestamp":"2020. április. 15. 10:03","title":"Kékhalál volt a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]