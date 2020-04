Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"156 halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","shortLead":"156 halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","id":"20200417_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c96451-feb7-46d4-8860-013da4e6b4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 17. 07:27","title":"Újabb 14 beteg hunyt el, 1763 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1dd128-bef8-4f00-895e-388b0bf4aaf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokunknál porosodhatnak még audiokazetták, azt senki sem vitatja, hogy e tartalomhordozó kora már rég lejárt. Ez azonban nem akadályozott meg egy lelkes youtubert, hogy megpróbáljon videót rögzíteni egy ilyen kazettára.","shortLead":"Bár sokunknál porosodhatnak még audiokazetták, azt senki sem vitatja, hogy e tartalomhordozó kora már rég lejárt...","id":"20200417_video_rogzitese_audiokazettara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1dd128-bef8-4f00-895e-388b0bf4aaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c2f4b2-5d53-46b9-87b1-2b5a8c183dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_video_rogzitese_audiokazettara","timestamp":"2020. április. 17. 09:03","title":"Megpróbálta a lehetetlent: videót rögzített egy régi magnókazettán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73587d0d-bf3c-42d5-a0c6-48e155575489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tolvajok a koronavírus-helyzetre hivatkozva jutottak be egy idős asszonyhoz, pénzt és ékszereket vittek el tőle.","shortLead":"A tolvajok a koronavírus-helyzetre hivatkozva jutottak be egy idős asszonyhoz, pénzt és ékszereket vittek el tőle.","id":"20200417_Fertotlenitest_igertek_idoseknek_de_megloptak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73587d0d-bf3c-42d5-a0c6-48e155575489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a333c0d-8217-4212-8829-d661aa0d22ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Fertotlenitest_igertek_idoseknek_de_megloptak_oket","timestamp":"2020. április. 17. 07:19","title":"Fertőtlenítést ígértek időseknek, de meglopták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A kormány a járvány ellenére nem ad halasztást a közműadó befizetésére a víz- és csatornaszolgáltatóknak. Ezek jelentős része önkormányzati tulajdonban van. Pedig létfontosságú szolgáltatásokról van szó, ráadásul vírusos hulladékot is kezelnek.","shortLead":"A kormány a járvány ellenére nem ad halasztást a közműadó befizetésére a víz- és csatornaszolgáltatóknak. Ezek jelentős...","id":"20200418_Ujabb_agazatban_hagyjak_magukra_az_onkormanyzatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fb4384-51cf-4f35-a068-0490ed6b2f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_Ujabb_agazatban_hagyjak_magukra_az_onkormanyzatokat","timestamp":"2020. április. 18. 15:00","title":"Újabb ágazatban hagyják magukra az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12ba99a-d00d-45dc-821d-606e22caad43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt SUV-ok mezőnyébe tartozó T-Roc esetében a nyitható tető felára közel 2 millió forint.","shortLead":"A kompakt SUV-ok mezőnyébe tartozó T-Roc esetében a nyitható tető felára közel 2 millió forint.","id":"20200417_hazankban_a_volkswagen_elso_kabrio_divatterepjaroja_troc_cabriolet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e12ba99a-d00d-45dc-821d-606e22caad43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5503878f-e874-41bd-bfb9-45bcaf174c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_hazankban_a_volkswagen_elso_kabrio_divatterepjaroja_troc_cabriolet","timestamp":"2020. április. 17. 07:59","title":"Megérkezett Magyarországra a Volkswagen első kabrió divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkavállalói gyűjtést indít és 2 millió eurós alapjából kiegészíti az adományokat a Vodafone Csoport, ezzel segítve a koronavírus hatásai miatt nehéz helyzetbe került karitatív szervezetek munkáját – közölte a a Vodafone Magyarország. ","shortLead":"Munkavállalói gyűjtést indít és 2 millió eurós alapjából kiegészíti az adományokat a Vodafone Csoport, ezzel segítve...","id":"20200416_2_millio_euro_vodafone_alapitvany_segitseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e58c6a-b0d9-4a0d-a54d-8b3084abb54c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_2_millio_euro_vodafone_alapitvany_segitseg","timestamp":"2020. április. 16. 16:33","title":"2 millió eurót tesz be Vodafone a koronavírus-járvány elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje, hogy mi is kövessük a trendet. Hiszen ha csak a konyhánkat nézzük, megdöbbentőek a számok: éves szinten átlag 40-45 kilónyi élelmiszert dobunk ki, ami a bolygónkon kívül a pénztárcánkat is megterheli.","shortLead":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje...","id":"20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebc2f7-1c3e-43b7-b273-6f3440b3bfc3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","timestamp":"2020. április. 17. 18:41","title":"Cserélje kisebbre a szemetest! Mi kell a hulladékmentes konyhához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d18fdfc-094f-4830-a825-c1720ae319c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol tulajdonába került az Azeri-Chirag-Gunashli olajmező 9,57 százalékos, illetve a Baku-Tbiliszi-Ceyhan csővezeték 8,9 százalékos részesedése. A BP szerint 3 milliárd hordó termelhető ki innen.","shortLead":"A Mol tulajdonába került az Azeri-Chirag-Gunashli olajmező 9,57 százalékos, illetve a Baku-Tbiliszi-Ceyhan csővezeték...","id":"20200416_mol_olajmezo_csovezetek_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d18fdfc-094f-4830-a825-c1720ae319c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdea63a2-746c-4402-812a-8197691a0310","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_mol_olajmezo_csovezetek_vasarlas","timestamp":"2020. április. 16. 20:39","title":"Azeri olajmezőben vett részesedést a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]