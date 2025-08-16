Tetőzik a kánikula, délután akár 39 fok is lehet

Elmaradt az áttörés Trump és Putyin csúcstalálkozóján
Az orosz elnök, aki alig négy órát töltött az USA területén, már el is utazott Moszkvába.
Egybehangzóan ítéli meg a nyugati sajtó az alaszkai csúcstalálkozótt.
Az együttműködés fontosságát hangsúlyozták, ám részleteket egyikük sem árult el. Trump viszont már Vlagyimirnek hívja a „nagyszerű politikusnak” nevezett orosz vezetőt.
