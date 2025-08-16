Tetőzik a kánikula, délután akár 39 fok is lehet

Szombaton tovább fokozódik a hőség az országban, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A szinte zavartalanul napos időt követően a nap második felében már kissé határozottabb gomolyfelhő-képződés valószínű, a magasabbra tornyosuló gomolyfelhőkből pedig elsősorban késő délutántól, estétől alakulhat ki – jobbára kevés helyen, elsősorban az északnyugati tájakon – zápor, zivatar.

HungaroMet

A Dunántúlon nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugatira, északira forduló szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Késő estére 18 és 30 fok közé hűl le a levegő.

Hét megyére – Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Tolna – harmadfokú hőségriasztást adtak ki, ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat.