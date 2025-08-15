Mentsétek meg Orbán Viktort, épp megalázza magát a hatalomért

Miért? Miért kell látnom? Miért nem lehet békén hagyni egy pillanatra Orbán Viktort? Nincs fontosabb botrány, amit Hadházy Ákos fel tudna tárni, minthogy a miniszterelnök a feleségével kettesben nyári szabadságára repül Spanyolországba?

Orbán Viktor és Lévai Anikó ismét fapadoson utazott, most egy bilbaói gépen bukkantak fel Egy Wizz Air-járaton fotózták le a miniszterelnököt és feleségét.

Az első reakcióm az együttérzés Orbánnal, amikor a Facebookon szembejön a fotó, amely teljesen kiszolgáltatott helyzetben mutatja. Személyesen is kapcsolódom a miniszterelnökhöz. Pont ilyen ájult alvással próbálom én is elviselni a fapados társaságok „szolgáltatását”, aminek lényege, hogy az olcsóságért mindent el kell tűrni. Azt, hogy sosem pontos, hogy kényelmetlen, hogy mindig a rosszabbik terminálba, a távolabb eső repülőtérre visz, és hogy a földi kiszolgálásnál gyanakodva néznek, le tudnak-e gombolni rólam valami pénzt szabálytalanság vagy mulasztás miatt.

Fapadossal utazni kontrollvesztés, hasgörcs, szorongás. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy túl szorosan vagyunk összeterelve különböző hátterű, különböző viselkedési kultúrájú emberrel. És magunk sem a legjobb énünket hozzuk, izzadtan, utazástól elgyötörten.

Azt hiszem, totálisan kiborulnék, ha valaki ebben az állapotban lefényképezne sunyin a mosdóba menet.