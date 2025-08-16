Putyin elérte fő célját: rehabilitálták a világ egyik vezetőjeként – lapok az amerikai-orosz csúcsról

Ekkora találgatás és bizonytalanság még nemigen előzött meg a modern történelemben egy kelet-nyugati csúcsot, viszont nemigen volt olyan, legfelső szintű találkozó, amely ennyi kétséget hagyott volna maga után. Így vélekedik Serge Schmemann szemleíró, a lap volt moszkvai tudósítója.

Feltűnőnek nevezi, mennyire elégedettnek mutatkozott Vlagyimir Putyin orosz államfő, de volt is rá oka, hiszen eddig pária volt, akit köröz a Nemzetközi Büntetőbíróság. Ehhez képest cimboraként, egyenlő félként tárgyalhatott az Egyesült Államok elnökével – amerikai földön. A háború ügyében jottányit sem engedett, visszatért oda, hogy a megegyezéshez fel kell számolni a viszály okait, ami magyarul azt jelenti, hogy szerinte véget kell vetni Ukrajna önállóságának.

Donald Trump amerikai elnök viszont megint ott tart, hogy „csodálja Vlagyimirt”. Elismerte, hogy nincs megállapodás, így nehéz szabadulni attól a benyomástól, hogy a Kreml újra időt nyert a háborúhoz. Nagyon úgy néz ki, hogy az amerikai elnök elvesztette érdeklődését, már nem akarja, hogy vége legyen az öldöklésnek. Erre utal, hogy közölte: oldják meg a dolgot az európaiak és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Úgyhogy ez megmagyarázná az orosz politikus örömét, viszont csapás volna Kijevnek.