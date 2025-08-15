Elfogták azt a férfit, aki a Facebookon Magyar Péter lelövésére buzdított
A 46 éves férfi azt írta kommentben a Tisza Párt elnökéről, hogy „Hátravinni, agyon lőni!!”.
HVG
A készenléti rendőrök elfogták azt a férfit, aki a Tisza Párt elnökének szarvasi fórumát beharangozó Facebook-poszt alatt kommentben Magyar Péter életének kioltására buzdított – közölte a police.hu.
A férfi még augusztus 3-án, a helyesírás szabályaival nem túl sokat törődve írta azt a hozzászólásában, hogy „Hátravinni, agyon lőni!!”. Augusztus 12-én tettek feljelentést az eset miatt, a rendőrök még aznap megtalálták a 46 éves férfit. Az elfogásáról a rendőrség videót is készített, ezt itt tekinthetik meg.
A bejelentett lakó-, illetve tartózkodási helyén is házkutatást tartottak a KR NNI szegedi osztályának nyomozói. Otthonában egy légpuskát, valamint vadászpuskához, karabélyhoz, illetve pisztolyhoz tartozó lőszereket is találtak. Ezeket szakértő vizsgálja.
A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit internetes agresszió miatt, aki a bűncselekményt beismerte, jelenleg szabadlábon védekezik.
Július végén egy debreceni nőt fogtak el a rendőrök, ő Orbán Viktor miniszterelnököt fenyegette meg:
Idén lépett életbe az a törvény, amely alapján akár egy év börtönnel is sújtható az, aki kommentben más halálát kívánja, vagy nagyon durva agresszióra buzdít konkrét személlyel szemben – kivéve, ha ismeretterjesztési céllal teszi ezt:
