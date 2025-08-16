Ahogy várni lehetett, elmaradt az áttörés Trump és Putyin csúcstalálkozóján

Tulajdonképpen minden a várakozásoknak megfelelően zajlott le az alaszkai amerikai katonai bázison folytatott háromórás csúcstalálkozón: Vlagyimir Putyin orosz elnök elérte, hogy országa nyugati irányban is kijutott a nemzetközi elszigeteltségből, Trump újabb verbális győzelmet aratott, miközben a világ nem került sokkal közelebb a több mint három éve tartó Ukrajna elleni orosz agresszió lezárásához. „Éveken át arról beszéltek a világban, hogy Oroszország elszigeteltségbe került, ma pedig azt láttuk, hogy vörös szőnyeggel fogadták az ország elnökét” – mondta a csúcsról Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Trump annak ellenére diadalittasan nyilatkozott, hogy a csúcs előtt egyértelműen kijelentette, kudarcnak érezné, ha nem születne a csúcson megállapodás egy tartós tűzszünetről. Ilyen alku azonban nem jött létre, s az amerikai elnök azt is elismerte, hogy több fontos kérdésben továbbra is eltér az USA és Oroszország álláspontja. Nem véletlen, hogy sem Trump, sem pedig Putyin nem árulta el, miben sikerült előrelépni és miben nem: minden bizonnyal kiderült volna, hogy az alapkérdésekben – az orosz-ukrán területi vitákban, Ukrajna jövőbeli státusának ügyében – továbbra is távol áll a világ és Moszkva álláspontja.

A sajtótájékoztatón elhangzottakról ebben a cikkben írtunk:

Szankciók nélkül

Miközben Trump akár úgy is érezheti, még közelebb került az áhított Nobel-békedíj begyűjtése felé, Putyin egy kicsit megnyugodhat. Úgy került le ugyanis a napirendről az orosz olajat vásárló államok – elsősorban Kína és India – elleni százszázalékos vámmal való amerikai fenyegetés, mintha azt nem is Trump vetette volna fel néhány héttel ezelőtt. Budapesten is megnyugodhatnak, mert ugyan Kínánál kisebb mértékben, de Magyarország is vásárol orosz olajat, s ha százszázalékos vámmal sújtanák az USA-ba irányuló magyar exportot az tovább rontaná az egyébként sem fényes gazdasági kilátásokat.

Az is sokatmondó, hogy a nyilvános eseményeket élvező amerikai elnök nem válaszolt újságírói kérdésekre, vélhetően azért nem, mert akkor egyértelműen kiderült volna az áttörés elmaradása. Ehelyett az elnök a Fox Newsnak ad majd nyilatkozatot, ott az újságírók nem bosszantják Trumpot zavaró kérdésekkel. Elmaradt a bejelentett munkaebéd is, ahogy Putyin felszállt különgépére, úgy Trump is elindult vissza a keleti part felé.

Tárgyalás, tárgyalás, tárgyalás

Ami a folytatást illeti, ott is sok még a bizonytalanság. Trump ugyan beszélt egy újabb találkozótól, ám az nem derült ki, hogy azt mikor és hol rendezhetik meg, s meghívják-e oda a most kihagyott ukrán államfőt, Volodimir Zelenszkijt. Kijevben és Brüsszelben talán most megnyugodhatnak a vezetők, Trump ugyanis a jelek szerint nem ajánlott olyan egyoldalú kompromisszumokat Putyinnak, amelyek kilátástalanná tehetnék Zelenszkijéknek az ellenállás folytatását. Míg Putyin mindenképpen profitált a találkozóból – csökkent az elszigeteltség és lekerült a napirendről az újabb büntetőintézkedés – Trump valószínűleg csak a „baráti médiában” lesz győztes, míg a többiek egyértelműen őt tartják majd a találkozó vesztesének, hiszen a kitűzött célok egyikét sem érte el.

„Putyin közel jutott az orosz-amerikai kapcsolatok újraindításához, s azt hiszem ez volt a fő célja. Trump viszont semmit sem kapott, leszámítva néhány újabb találkozót” – értékelte a csúcsot Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton. Még pesszimistább volt Olekszij Honcsarenko, az ukrán parlament tagja. „A jelek szerint Putyin ismét időt nyert. Nem született megállapodás a tűzszünetről, vagy a feszültség csökkentéséről” – magyarázta a kijevi politikus.

Előzetes fejtegetésünket ebben a podcastban hallgathatják meg: