Szőke András, a Roncsfilm és a Hasutasok rendezője is alapított egy Digitális Polgári Kört

A magyar vidék filmes ikonja is a csapatunkban! Üdv köztünk, András! Hajrá, Vidéki Digitális Polgári Kör!

Ezzel a szöveggel osztotta meg Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési képviselő a képet, amely büszkén hirdeti, hogy a 62 éves, Balázs Béla-díjas, Karinthy-gyűrűs filmrendező, színész és humorista, Szőke András alapítóként szerepel az ő vezetése alatt működő, Vidéki nevet viselő Digitális Polgári Körben.

Hogy pontosan mi az a Digitális Polgári Kör, azt talán még maga Orbán Viktor se tudná egészen precízen megfogalmazni, mindenesetre Tusványoson, mikor már kiderült, hogy kudarc volt a fideszes online gyűlölködő trollhadsereg, a Harcosok Klubja létrehozása, ezzel a mondjuk úgy, enigmatikus szöveggel hirdette meg a kezdeményezés utódját: „A magyarságnak egy olyan immunrendszerre van szüksége az online térben, amely képes megvédeni kultúráját, nyelvét és identitását. Megmaradni magyarnak a digitalizált világban is – ez a mi nemzeti algoritmusunk.”

Nemcsak szerepelni, mondani is kellene valamit – mire mennek Orbánék a Digitális Pótcselekvési Programmal? Válaszok, ígéretek és kormányzás helyett „digitális honfoglalással”, „nemzeti algoritmussal” próbálkozik a Fidesz. Úgy tűnik, Orbán Viktor mesterterve az, hogy a Harcosok Klubja küzd az online térben, a Digitális Polgári Körök talán ugyanott nemzetet építenek, ő pedig az álhírek leleplezésével tematizál. De kit céloznak, mire lehet elég mindez?

A legelső polgári körben Orbán Viktor mellett tag lett többek között a fideszes rendezvényeken visszatérően felbukkanó Miklósa Erika operaénekes, Nagy Elek üzletember, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Baji Balázs gátfutó, Lánczi András filozófus, a Hunyadi-sorozatot jegyző Bán Mór író, Rákay Philip és a kiskorú lányok megerőszakolásáról rappelő Dopeman is.

Szőke András 1962-ben született Szentesen. Ő a magyar underground filmkészítés egyik legismertebb alakja, olyan filmekben működött közre rendezőként, forgatókönyvíróként, operatőrként vagy színészként is, mint a Vattatyúk, a Roncsfilm, a Helyfoglalás, avagy a mogyorók bejövetele, a Csudafilm, a Hasutasok, a Bakkermann vagy legutóbb a Brigádnapló. Állandó alkotótársa Badár Sándor. 2023-ban megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.