Putyin-Trump sajtótájékoztató: sok kérdésben sikerült előrelépni, de hogy miben és mennyire, az nem derült ki

A pénteki, az alaszkai Anchorage-ban tartott két és fél órás megbeszélést követő sajtótájékoztatón Vlagyimir Putyin először arról beszélt, hogy Alaszkában egyszerre van jelen az orosz és az amerikai múlt, és hogy Alaszka volt az egyik helyszíne annak, ahogy az USA a második világháborúban segítette a közös ellenség ellen harcoló Szovjetuniót. „A közös múlt lehetővé teszi, hogy lapozzunk és ismét elkezdjük az együttműködést. Négy éve nem volt orosz-amerikai csúcs, már rég ideje volt, hogy ismét legyen ilyen találkozó. Az orosz-amerikai kapcsolatok a mélyponton voltak, ha sikerül rendezni a viszonyt az az egész világnak jó” – mondta Putyin. Arról is beszélt, hogy több kérdésben sikerült előrelépni, de hogy miben, azt nem árulta el.

Az egyik legfontosabb mondat – amely arra utalt, hogy Moszkva nem köt kompromisszumot – az volt, amikor az orosz elnök kijelentette: Oroszország szerint csak akkor lehet véget vetni az ukrajnai háborúnak, ha felszámolják az összes olyan okot, amely a válság kitöréséhez vezetett. Ez pedig azt jelentheti, hogy Moszkva továbbra sem fogadja el Ukrajna NATO-tagságát és továbbra is „nácitlanítani” akarja az ukrán vezetést.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, bízik abban, hogy az európai államok nem próbálják megtorpedózni a mostani találkozón elért megállapodásokat. Ismét elmondta, hogy az ukrán nemzet az orosz nép testvére, és hogy közös a két nemzet gyökere. „Lehet, hogy ez most furcsán hangzik, de akkor is igaz” – tette hozzá.

Hasonlóan nyilatkozott Trump is, aki körmondatokban dicsérte orosz kollégáját. Ő is arról beszélt, hogy több fontos kérdésben megegyezés született, más ügyekben pedig még megvannak az ellentétek, ám azok is csökkenőben vannak. „Amíg nincs mindenben megállapodás, addig nincs deal” – magyarázta. Közölte, hogy a mostani találkozó után felhívja a NATO-tagállamok és az EU-s országok vezetőit és tájékoztatja a csúcsról Volodmir Zelenszkij ukrán államfőt is. Amikor arról beszélt, hogy hamarosan újabb találkozót tart Putyinnal az orosz elnök közbeszólt, és azt mondta, az a tárgyalás Moszkvában lesz. Trump kicsit zavarodottan válaszolt, de nem zárta ki egy moszkvai látogatás lehetőségét.

Hét év telt el azóta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök utoljára egy amerikai elnök mellett jelent meg egy sajtókonferencián. Mindez annak idején Helsinkiben történt meg azon a mára hírhedtté vált sajtótájékoztatón, ahol Trump az amerikai hírszerző ügynökségek helyett Oroszország oldalára állt a 2016-os amerikai választásokba való beavatkozás kérdésében.

