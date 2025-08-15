Mire lehet következtetni Trump és Putyin testbeszédéből?

Amíg Trump várakozott, magabiztosnak és lazának tűnt, viszont amikor kezet fogott az orosz elnökkel az arra utalt, hogy elismeri Putyin tekintélyét: általában az ő keze szokott felül lenni, de most tenyerével felfele fogott kezet vendégével, ami az alárendeltség elismerését sugallja – idézte a Newsweek amerikai magazin Patty Ann Wood pszichológust, testbeszéd-szakértőt. Ezt követően viszont Trump bal kezével is megfogta Putyin kezét, ami Wood szerint azt üzeni, én vagyok a dominást fél, és meg tudtak ütni, ha akarlak.

A szakértő úgy vélte, Putyinról sugárzott a nyugodtság: nagy ívben, lendületesen mozgatta karjait, nem úgy, mint fél évvel ezelőtt, amikor sokkal merevebbnek tűnt. Az elemzők szerint miközben mindkét politikusnak voltak olyan mozdulatai, amelyek önkéntelenül is az erőt sugallták, a találkozás alapvetően barátságos volt.