Szabotázsra készülhettek az oroszok egy olaszországi katonai bázison
Az amerikai hadsereg által használt támaszpont ráadásul nukleáris arzenállal is fel van szerelve.
HVG
Csütörtökön figyelmeztették az olasz tisztviselőket, hogy az oroszok szabotázsra készülhettek az Aviano katonai bázis ellen – írja a Sky News. Az észak-olaszországi katonai bázist az Egyesült Államok légiereje használja, és az egyike annak az öt európai támaszpontnak, ahol atomtölteteket is tárolnak.
A katonai komplexum körüli erődben az elmúlt időszakban több gyújtogatás is történt, illetve a hírportál úgy tudja, hogy most elkaptak egy nőt, aki állítólag a bázis fotózásával volt megbízva. Az üggyel kapcsolatos nyomozás még folyamatban van, annak részleteiről már az olasz miniszterelnököt, Giorgia Melonit is tájékoztatták.
Amennyiben valóban az oroszok készültek valami akcióra, akkor valószínűleg nem véletlen az időzítés, magyar idő szerint péntek este fél tízkor Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik, akivel az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségéről fog tárgyalni Alaszkában.
Az oroszok által az Unió területén elkövetett szabotázsakciókkal nemrég mi is foglalkoztunk, mint írtuk, orosz ügynökök már az 1960-as években elkövettek szabotázsakciókat ellenséges országokban, a közelmúltban pedig a Krím annektálása és a 2014-es kelet-ukrajnai háború kezdete után intéztek támadásokat olyan európai országok lőszergyárai és fegyverkereskedői ellen, melyek Ukrajnát támogatták. Ezek gondosan megtervezett akciók voltak, melyeket magasan képzett ügynökök követtek el.
A 2022-es ukrajna elleni invázió óta viszont megszaporodtak azok az akciók, amelyek során nagyban támaszkodnak az adott országban élő orosz kisebbségre, kettős állampolgárokra, szervezett bűnözői csoportokra, vagy akár menekültekre, így azok hatékonysága is némileg csökkent.
Az elmúlt időszakban viszont ezeknek az akcióknak, mintha csökkent volna a száma, ami akár annak is köszönhető, hogy Putyin jobb kapcsolatra számít a Trump vezette Egyesült Államokkal:
Nyitóképünkön az amerikai légierő F16-os vadászgépe az Aviano légibázison 2011-ben, fotó: AFP / Giuseppe Cacace
