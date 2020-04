Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8ed0ae4-35e1-453b-a378-817a2366b9e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kaliforniai kutatók egy 3000 fős mintán vizsgálták a koronavírus-fertőzöttséget: sokkal többen kaphatták el a kórt, mint amennyi embernek egyáltalán fogalma volt róla.","shortLead":"Kaliforniai kutatók egy 3000 fős mintán vizsgálták a koronavírus-fertőzöttséget: sokkal többen kaphatták el a kórt...","id":"20200418_Amerikai_kutatok_otvenszer_annyi_virusos_lehet_mint_amennyit_regisztraltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ed0ae4-35e1-453b-a378-817a2366b9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf84db0-b615-40e4-a526-199881f20a0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Amerikai_kutatok_otvenszer_annyi_virusos_lehet_mint_amennyit_regisztraltak","timestamp":"2020. április. 18. 07:54","title":"Amerikai kutatók: ötvenszer annyi vírusos lehet, mint amennyit regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy olyanokról, akiket tesztelés nélkül, fertőzötten akar hazaadni az intézmény. Olyan szomorú eset is van, amikor a koronavírus a jobbik eset, mert otthonában, orvosi felügyelet nélkül nagyobb veszélyben lenne a családtag. \r

","shortLead":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy...","id":"20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83192d56-eb00-439a-85bc-20f32e529bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","timestamp":"2020. április. 16. 14:55","title":"\"Még annak örülhetek, hogy anyám koronavírusos, így legalább nem küldik haza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73e9f77-064f-4479-a5a9-5eb0992aeaec","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A 38. Magyar Sajtófotó Pályázat két nagydíját idén Hajdú D. András és Kovács Bea nyerte. Mindekettejük képei sokat beszélnek a reményről.","shortLead":"A 38. Magyar Sajtófotó Pályázat két nagydíját idén Hajdú D. András és Kovács Bea nyerte. Mindekettejük képei sokat...","id":"20200416_A_38_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_nagydijasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73e9f77-064f-4479-a5a9-5eb0992aeaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc053754-4ad6-410f-9f09-f58838c49192","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200416_A_38_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_nagydijasai","timestamp":"2020. április. 16. 11:59","title":"Befér-e a falak közé a remény? – Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3f7c28-f037-43a1-9bbd-24ea68b59cb7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb nevekkel készült a Duma Aktuál az egyhangú koronavírus helyett, Litkai Gergelyék sokkal kedvesebb alternatívákat is találtak. A stand-uposok ismét otthonról jelentkeznek, a műsorban arra is kitérnek, milyen szövege feladatokat hozhat a koronavírus az érettségin. ","shortLead":"Újabb nevekkel készült a Duma Aktuál az egyhangú koronavírus helyett, Litkai Gergelyék sokkal kedvesebb alternatívákat...","id":"20200416_Duma_Aktual_Uj_nevet_a_koronavirusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3f7c28-f037-43a1-9bbd-24ea68b59cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407564db-fa75-4141-a433-b2430fbb55af","keywords":null,"link":"/360/20200416_Duma_Aktual_Uj_nevet_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. április. 16. 19:30","title":"Duma Aktuál: A másfél méteres távolság lesz a beugró feladat az érettségin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","shortLead":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","id":"20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbe57b4-1dc9-45b1-8cee-8c7ebd7df32a","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 21:42","title":"Oroszlánok vettek vissza egy dél-afrikai utat, ahol korábban emberek jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7613d7-38f4-44dd-aeaa-34b8c8258185","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hiába áll koronavírus-járvány nyomása alatt Izrael, negyedszer is választásokra kényszerülhet, mert három után még mindig patthelyzet van, egyedül senkinek sincs többsége a parlamentben. Benjamin Netanjahu és Beni Ganc most sem jutott egyezségre, az előbbi arra játszik, hogy legközelebb talán megszerzi a többséget.","shortLead":"Hiába áll koronavírus-járvány nyomása alatt Izrael, negyedszer is választásokra kényszerülhet, mert három után még...","id":"202016__izrael_es_ajarvany__valtozo_szovetsegek__ultraortodoxok__politikai_mutaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d7613d7-38f4-44dd-aeaa-34b8c8258185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43664c1d-2ff3-49b4-b5fa-8b5a38a6cf50","keywords":null,"link":"/360/202016__izrael_es_ajarvany__valtozo_szovetsegek__ultraortodoxok__politikai_mutaciok","timestamp":"2020. április. 17. 16:45","title":"Izrael a választások betege, a járvány sem hozott nagykoalíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – legalábbis Donald Trump szerint, aki ezért megvonta az amerikai pénzt az intézménytől, amelynek az USA a legnagyobb finanszírozója. A konzervatív republikánus körökön kívül meghökkenést okozó döntéssel az amerikai elnök inkább a saját hibáit szeretné más nyakába varrni.","shortLead":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) –...","id":"202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3548aabc-3d89-4e13-8c2d-bdaf1f51c73d","keywords":null,"link":"/360/202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","timestamp":"2020. április. 16. 15:00","title":"Trump az Egészségügyi Világszervezeten veri le a saját hibáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kazahsztán pedig 100 ezer maszkot adományozott Magyarországnak.","shortLead":"Kazahsztán pedig 100 ezer maszkot adományozott Magyarországnak.","id":"20200416_Ketezer_maszkot_es_tizezer_vedoruhat_ajandekozott_Magyarorszag_Bosznianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e902968-48e1-42cc-9a38-dd43915a4e50","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Ketezer_maszkot_es_tizezer_vedoruhat_ajandekozott_Magyarorszag_Bosznianak","timestamp":"2020. április. 16. 16:16","title":"Kétszázezer maszkot és tízezer védőruhát ajándékozott Magyarország Boszniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]