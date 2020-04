Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f6abbc-41c2-44bb-93d0-af5248b20b0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzatot egy ENSZ-szervezet elmarasztalta friss jelentésében.","shortLead":"A kormányzatot egy ENSZ-szervezet elmarasztalta friss jelentésében.","id":"20200417_egeszsegugy_fogyatekkal_elok_ensz_tasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f6abbc-41c2-44bb-93d0-af5248b20b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fde38e5-7f1f-4048-853a-4f56e6addc8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_egeszsegugy_fogyatekkal_elok_ensz_tasz","timestamp":"2020. április. 17. 13:26","title":"A fogyatékkal élők jogaiért fordult a kormányhoz a TASZ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Hosszabb maradást sem tart elképzelhetetlennek a külföldi munkából kényszerűen hazatért magyarok egy része, de előítéletek, irigység nehezíti visszailleszkedésüket. \r

","shortLead":"Hosszabb maradást sem tart elképzelhetetlennek a külföldi munkából kényszerűen hazatért magyarok egy része, de...","id":"202016__kulfoldrol_hazaterok__menni_vagy_maradni__csabitas__csoportterapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b835c89f-180e-499e-86e7-fd8b7c747764","keywords":null,"link":"/360/202016__kulfoldrol_hazaterok__menni_vagy_maradni__csabitas__csoportterapia","timestamp":"2020. április. 18. 08:15","title":"Magyarok hazajövetele: a vírusnak egy csapásra sikerült, ami a kormánynak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kazahsztán pedig 100 ezer maszkot adományozott Magyarországnak.","shortLead":"Kazahsztán pedig 100 ezer maszkot adományozott Magyarországnak.","id":"20200416_Ketezer_maszkot_es_tizezer_vedoruhat_ajandekozott_Magyarorszag_Bosznianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e902968-48e1-42cc-9a38-dd43915a4e50","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Ketezer_maszkot_es_tizezer_vedoruhat_ajandekozott_Magyarorszag_Bosznianak","timestamp":"2020. április. 16. 16:16","title":"Kétszázezer maszkot és tízezer védőruhát ajándékozott Magyarország Boszniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel a járvány szakrendeléseken csak sürgős eseteket fogadnak, mindenekelőtt távolról adnak tanácsot a kórházi és háziorvosok, pszichológusok, gyógytornászok és más szakemberek országszerte. ","shortLead":"Mivel a járvány szakrendeléseken csak sürgős eseteket fogadnak, mindenekelőtt távolról adnak tanácsot a kórházi és...","id":"20200416_telefon_online_tanacsadas_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0e11c8-f57e-422f-a3ac-002c98b7dbe0","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_telefon_online_tanacsadas_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 16. 19:33","title":"A virtuális ambulanciától a telefonos szakrendelésig: így segítik távolról betegeiket az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja a gödi Samsung gyárat, egyben a település halálos ítéletét is kimondja. ","shortLead":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja...","id":"20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c338fcfe-582b-4c21-ab14-cc3d33395f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","timestamp":"2020. április. 18. 13:19","title":"A kormány egy rendelettel elvette az ellenzéki Göd költségvetésének harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg Facebook-bejegyzésben jelentette be azokat az új intézkedéseket, amelyekkel a cég igyekszik megóvni a dolgozók és a fejlesztők egészségét.","shortLead":"Mark Zuckerberg Facebook-bejegyzésben jelentette be azokat az új intézkedéseket, amelyekkel a cég igyekszik megóvni...","id":"20200417_mark_zuckerberg_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_oculus_connect_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8d8d08-9761-4919-a4c9-da162f48b1d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_mark_zuckerberg_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_oculus_connect_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 08:33","title":"Koronavírus-járvány: 2021 júniusáig minden fontos rendezvényét lefújta a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Persze csak az azonosított betegek vannak ennyien. Élen Amerika.","shortLead":"Persze csak az azonosított betegek vannak ennyien. Élen Amerika.","id":"20200417_21_millio_folott_a_globalis_fertozesszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e69d886-f261-4fbf-a78f-2177ba088328","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_21_millio_folott_a_globalis_fertozesszam","timestamp":"2020. április. 17. 07:57","title":"2,1 millió fölött a globális fertőzésszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Genfben az Egészségügyi Világszervezet járványkutatója arról beszélt, hogy kétséges az antitestek kimutatására alkalmas gyorstesztek eredményessége, mivel egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy kialakul egy legyőzött COVID-19 betegség után az immunitás. ","shortLead":"Genfben az Egészségügyi Világszervezet járványkutatója arról beszélt, hogy kétséges az antitestek kimutatására alkalmas...","id":"20200418_WHO_Az_antitestek_meglete_nem_bizonyitek_az_immunitasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3891392c-352f-4e3d-910a-8d6dfa4ae6e7","keywords":null,"link":"/elet/20200418_WHO_Az_antitestek_meglete_nem_bizonyitek_az_immunitasra","timestamp":"2020. április. 18. 08:41","title":"WHO: Továbbra sem tudjuk, hogy kialakul-e az immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]