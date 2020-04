Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad493ebf-9782-42f9-bbab-93b5bae0c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a divatterepjáró úgy gyorsul és olyan komoly a végsebessége, hogy azt akár egy vérbeli sportkocsi is megirigyelheti.","shortLead":"Ez a divatterepjáró úgy gyorsul és olyan komoly a végsebessége, hogy azt akár egy vérbeli sportkocsi is megirigyelheti.","id":"20200421_a_vilag_leggyorsabb_SUVjanak_igerik_ezt_az_uj_kozuti_szornyeteget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad493ebf-9782-42f9-bbab-93b5bae0c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdef7666-07a3-4aaf-bdd0-27f1656a27b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_a_vilag_leggyorsabb_SUVjanak_igerik_ezt_az_uj_kozuti_szornyeteget","timestamp":"2020. április. 21. 07:59","title":"A világ leggyorsabb SUV-jának ígérik ezt az új közúti szörnyeteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kötelezővé teszik a kártyás fizetés biztosítását. Amerikában erről nincs szó, de a fogyasztók szokásai mégis megváltozhatnak a járvány után.","shortLead":"Magyarországon kötelezővé teszik a kártyás fizetés biztosítását. Amerikában erről nincs szó, de a fogyasztók szokásai...","id":"20200421_A_koronavirus_megoli_a_keszpenzes_fizetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b4930-137b-4546-8184-de19f186f561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_A_koronavirus_megoli_a_keszpenzes_fizetest","timestamp":"2020. április. 21. 06:44","title":"A koronavírus megöli a készpénzes fizetést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő gócpontjában, New Yorkban is lassult a megbetegedések üteme","shortLead":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő...","id":"20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307eb2e4-fca4-40ae-a667-ead7732a037a","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Egyre több országban lassul a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nagyobb vidéki városban a fitnesztermek üzemeltetői úgy döntöttek, nem várnak tovább, és ismét fogadják a sportolni vágyó vendégeket. ","shortLead":"Néhány nagyobb vidéki városban a fitnesztermek üzemeltetői úgy döntöttek, nem várnak tovább, és ismét fogadják...","id":"20200422_Meg_mielott_tetozne_a_jarvany_tobb_varosban_is_kinyitnak_az_edzotermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005be673-1640-464e-88df-117b464dd6ad","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Meg_mielott_tetozne_a_jarvany_tobb_varosban_is_kinyitnak_az_edzotermek","timestamp":"2020. április. 22. 10:20","title":"Még mielőtt tetőzne a járvány, több városban is kinyitnak az edzőtermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99efc75-ebd4-4724-a71e-6e549e7d68f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma már meghaladja a 16 500-at az országban.","shortLead":"Az elhunytak száma már meghaladja a 16 500-at az országban.","id":"20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_pandemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f99efc75-ebd4-4724-a71e-6e549e7d68f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9e1a59-5f0f-40e4-8994-b69e036999f2","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_pandemia","timestamp":"2020. április. 20. 19:31","title":"Kevesebb új fertőzött és halálos áldozat az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr megállás nélkül továbbhajtott.\r

","shortLead":"A sofőr megállás nélkül továbbhajtott.\r

","id":"20200421_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Nagyorosziban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80d4a8b-e71d-43a7-91ca-b89f0ceec14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Nagyorosziban","timestamp":"2020. április. 21. 21:39","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Nagyorosziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd76f1a4-6d54-4a5f-a59d-358d4d9f05de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellentmondó nyilatkozatokat tett a miniszterelnök arról, mi is várható május 3-ára: a járvány tetőzése vagy az ellátórendszer felkészítése. Nem mindegy: másnap kezdődik az érettségi. Délelőtt az országos tiszti főorvos tartotta magát a május 3-hoz, két órával később viszont Kósa Lajos már azzal hárított, a kormánynak nem dolgozik jósda, hogy pontosan tudja a tetőzést. A május 3-i csúcsot több szakértő is kétkedéssel fogadta. ","shortLead":"Ellentmondó nyilatkozatokat tett a miniszterelnök arról, mi is várható május 3-ára: a járvány tetőzése vagy...","id":"20200420_orban_majus_3_tetozes_egeszsegugyi_ellatorendszer_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd76f1a4-6d54-4a5f-a59d-358d4d9f05de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f1f57-e05b-4604-976e-6fbac139f6df","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_orban_majus_3_tetozes_egeszsegugyi_ellatorendszer_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 18:39","title":"Orbán szavai után: mi is lesz pontosan május 3-án?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostanság forgalomba kerülő új autókat mind gyakrabban szerelik automata váltóval. ","shortLead":"A mostanság forgalomba kerülő új autókat mind gyakrabban szerelik automata váltóval. ","id":"20200421_kihaloban_a_kezivaltos_autok_automatavalto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a67e60e-890d-404d-9c95-acaa96d58e96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_kihaloban_a_kezivaltos_autok_automatavalto","timestamp":"2020. április. 21. 11:21","title":"Eltűnőben vannak a kéziváltós autók Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]