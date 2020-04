Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07b9effd-6f49-424c-b8b6-09401d67e259","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a fehér fényezés is feláras, de a digitális műszeregység a standard felszereltség részét képezi.","shortLead":"Még a fehér fényezés is feláras, de a digitális műszeregység a standard felszereltség részét képezi.","id":"20200424_ilyen_egy_abszolut_fapados_8as_volkswagen_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07b9effd-6f49-424c-b8b6-09401d67e259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e19cb91-9a9d-47fd-88d1-e8983d557783","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_ilyen_egy_abszolut_fapados_8as_volkswagen_golf","timestamp":"2020. április. 24. 11:21","title":"Ennél nincs lejjebb: ilyen egy abszolút fapados 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec18d5f-21ae-4211-aa8b-eae108c7c4d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kapcsán is gyártják az összeesküvés-elméleteket az oltásellenesek, és jó előre hangolják egymást az egyelőre el sem készült vakcina ellen.","shortLead":"A koronavírus-járvány kapcsán is gyártják az összeesküvés-elméleteket az oltásellenesek, és jó előre hangolják egymást...","id":"20200423_koronavirus_jarvany_vakcina_oltasellenesseg_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec18d5f-21ae-4211-aa8b-eae108c7c4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336856ab-83fe-4ce0-9404-941222f6a096","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koronavirus_jarvany_vakcina_oltasellenesseg_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. április. 23. 08:03","title":"Az oltásellenesek szerint nem is olyan veszélyes a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről mindegyiket ki tudtuk volna hagyni…","shortLead":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről...","id":"20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394182e8-b700-4533-875e-15992b4d08f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","timestamp":"2020. április. 23. 09:00","title":"Nagy Iván Zsolt: Maradjanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három átkelőt nyitottak meg.","shortLead":"Három átkelőt nyitottak meg.","id":"20200423_Csutortoktol_ujra_lehetseges_az_ingazas_a_magyarszerb_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f4f26-96d5-4309-a7fa-d51773d4a853","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Csutortoktol_ujra_lehetseges_az_ingazas_a_magyarszerb_hataron","timestamp":"2020. április. 23. 06:57","title":"Csütörtöktől újra lehetséges az ingázás a magyar–szerb határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih 17 terméket vizsgált, és csak jelölési problémákat talált.","shortLead":"A Nébih 17 terméket vizsgált, és csak jelölési problémákat talált.","id":"20200423_nebih_margarin_jelolesi_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268bb7f0-5988-4cee-b081-7900169766c6","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_nebih_margarin_jelolesi_hiba","timestamp":"2020. április. 23. 12:05","title":"Megnézte a Nébih, rendben vannak-e a dobozos margarinok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Laboratóriumnak tartja Ausztriát a magyar miniszerelnök, pedig azzal, hogy teljesen lemásoljuk az osztrák intézkedéseket, már elkéstünk. A szomszédos országokban már elkezdtek lazítani a korlátozásokon, persze ehhez az is kellett, hogy sokkal szigorúbb kijárási tilalmat vezessenek be, mint Magyarországon. Szakértők szerint a titok a gyorsaságban és a rengeteg otthoni teszt elvégzésében rejlett, így meg tudták akadályozni a kórházi terjedést. ","shortLead":"Laboratóriumnak tartja Ausztriát a magyar miniszerelnök, pedig azzal, hogy teljesen lemásoljuk az osztrák...","id":"20200421_teszt_lezarasok_Ausztria_koronavirus_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc9c779-6a60-4f2a-aa19-d1f5aef82a37","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_teszt_lezarasok_Ausztria_koronavirus_Orban","timestamp":"2020. április. 23. 13:20","title":"Kétszázezer teszt és azonnali lezárások: így zabolázták meg a vírust Orbán bezzegországában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mount Everest alaptáborában is jóval fejlettebb adatkommunikáció várja ezentúl a hegymászókat: 5G-re váltottak.","shortLead":"A Mount Everest alaptáborában is jóval fejlettebb adatkommunikáció várja ezentúl a hegymászókat: 5G-re váltottak.","id":"20200423_5g_halozat_kapcsolat_mount_everest_alaptabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dc14b2-a9cc-45fa-9d5b-0fdec4143abe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_5g_halozat_kapcsolat_mount_everest_alaptabor","timestamp":"2020. április. 23. 11:03","title":"A Mount Everesthez is megérkezett az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök a világjárványra vonatkozó intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján a Fehér Házban szerdán este. 