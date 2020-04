Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 14 országot vizsgálva 122 ezerrel több halottat talált a Financial Times, mint az áldozatok hivatalos száma.","shortLead":"Összesen 14 országot vizsgálva 122 ezerrel több halottat talált a Financial Times, mint az áldozatok hivatalos száma.","id":"20200427_60_szazalekkal_lehet_tobb_aldozata_a_jarvanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a40ab77-4f05-42b6-96d1-43c632b15287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_60_szazalekkal_lehet_tobb_aldozata_a_jarvanynak","timestamp":"2020. április. 27. 14:48","title":"A hivatalos adatoknál 60 százalékkal is magasabb lehet a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a koronavírus-világjárvány a gazdaságban is szedi áldozatait, a piacon világszerte dinamikusan mozgolódnak, önmagához képes szokatlanul csendben van Warren Buffett. A Business Insider összegyűjtött néhány véleményt arról, mi lehet az oka a nagy hallgatásnak.","shortLead":"Miközben a koronavírus-világjárvány a gazdaságban is szedi áldozatait, a piacon világszerte dinamikusan mozgolódnak...","id":"20200426_warren_buffett_befektetes_koronavirus_jarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401fcd26-387a-4c05-baab-571e7d07e966","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_warren_buffett_befektetes_koronavirus_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 26. 17:18","title":"Vajon miért hallgat éppen most a befektetőpápa? A járvány és Warren Buffett csendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat által fenntartott idősotthonban tíz ellátott és öt dolgozó koronavírusos, a város állami intézményében is vannak fertőzöttek.","shortLead":"Az önkormányzat által fenntartott idősotthonban tíz ellátott és öt dolgozó koronavírusos, a város állami intézményében...","id":"20200428_zalaegerszeg_idosotthonban_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82e684d-0746-4ba0-82c3-3ee686c087b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_zalaegerszeg_idosotthonban_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 08:47","title":"Két zalaegerszegi idősotthonban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","shortLead":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","id":"202017_hany_ter_akalvin_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a96858-1c0c-4f1e-a407-31f282bde6fd","keywords":null,"link":"/360/202017_hany_ter_akalvin_ter","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Révész Sándor: Hány tér a Kálvin tér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92cb015-a603-48d5-b3f4-07e3832970ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cégnév feltehetően Miskolcra utal, a magánhangzók kihagyását Orbán Viktor veje hozta divatba BDPST Zrt.-jével.","shortLead":"A cégnév feltehetően Miskolcra utal, a magánhangzók kihagyását Orbán Viktor veje hozta divatba BDPST Zrt.-jével.","id":"202017_msklcinvest_kormanyfoi_rokonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c92cb015-a603-48d5-b3f4-07e3832970ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e87461-663d-4d7b-b479-6aa9ec8f6fff","keywords":null,"link":"/360/202017_msklcinvest_kormanyfoi_rokonsag","timestamp":"2020. április. 26. 13:45","title":"MSKLC-Invest: újabb ingatlancég a kormányfői rokonságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus terjedéséről szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus...","id":"20200428_Elhunyt_11_ujabb_beteg__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae577d7c-ee4b-4380-84f9-d710c7d94792","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Elhunyt_11_ujabb_beteg__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 28. 07:27","title":"Újabb 66 fertőzött, 11 halálos áldozat Magyarországon – a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét. Az elmúlt 25 évben lezajlott technológiai fejlődés teljesen átírta az életünket. Az extrém módon felgyorsult világ, az információ elérhetősége és sokasága, illetve az információáramlás sebessége hatalmas igénybevételt jelent az ember számára. ","shortLead":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét...","id":"20200302_Motivalhate_a_stressz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4566213-94d1-438e-8ee5-c7c9dba6f409","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200302_Motivalhate_a_stressz","timestamp":"2020. április. 27. 14:00","title":"Motiválhat-e a stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Noha valamelyest lassult a koronavírus-járvány terjedése Belgiumban, vasárnap átlépte a 46 ezret az igazoltan fertőzöttek száma, a haláleseteké pedig a 7 ezret. Luxemburg a járvány terjedésének további lassulásáról adott hírt vasárnap, míg Hollandiában a szexmunkásoknak segítenének, hogy új munkát találjanak maguknak.","shortLead":"Noha valamelyest lassult a koronavírus-járvány terjedése Belgiumban, vasárnap átlépte a 46 ezret az igazoltan...","id":"20200426_Lapos_a_gorbe_a_Beneluxallamokban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9340168b-df16-42cd-84db-82522221f569","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Lapos_a_gorbe_a_Beneluxallamokban_is","timestamp":"2020. április. 26. 17:10","title":"A szexmunkások miatt aggódnak a holland pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]